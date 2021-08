Vacanța unui cuplu de români cu doi copii: cu trenul prin Europa. "Nașul ne-a sugerat să-i facem o ofertă și să găsim o soluție"

Patru zile în Budapesta

Ce poți face în Bratislava

Din Bratislava spre Viena, tot cu trenul

Câți bani au cheltuit, în total, pe cazare

Costurile detaliate

Ploieșteanul povestește într-o postare pe blogul personal care au fost costurile călătoriei și ce au vizitat în cele 11 zile.Acesta spune că au ales să plece cu trenul pentru a le oferi copiilor experiența dormitului la cușetă, deși aceasta s-a dovedit a fi una neplăcută: "Ajunși în tren, am descoperit că ar fi trebuit să dormim cu copiii în același pat. Angajatul CFR (Nașul) ne-a sugerat să îi facem o ofertă și să găsim o soluție. Tipic românesc. Nu i-am facut nicio ofertă.""În Budapesta am circulat cu transportul în comun. Am plătit 9.000 de forinți (126 de lei) pe 30 de bilete (un pachet de 10 bilete era 3.000 de forinți -42 de lei)", relatează tânărul.Familia a făcut o croazieră pe Dunăre, a petrecut o zi la un ștrand cu tobogane pentru copii, în cea de-a treia zi s-au dat în Roata din oraș, dar au ajuns și la Funicularul de la Castelul Buda, iar seara au vazut Parlamentul.A patra zi au rezervat-o pentru vizitarea unui complex acvatic cu vietăți marine și cu o mini pădure tropicală.De la Budapesta la Bratislava au mers cu autocarul.În Bratislava, în două zile, cei 4 au bifat toate atracțiile turistice. "Transportul în comun a fost foarte ieftin , am plătit doar 8 euro pentru 2 abonamente de câte o zi", subliniază ploieșteanul. Au vizitat Castelul din Bratislava, Palatul Prezidențial, Catedrala Sf Mihail și zona pietonală centrală, dar au prins și un spectacol de jazz și un Food Truck Festival."Pentru doar 33 de euro și am ajuns într-o oră și 15 minute."Cei doi părinți au avut grijă să găsească zilnic activități interesante pentru copii și au vizitat Grădina Zoologică din Viena, celebrul parc de distracții Prater, dar au mers și la plajă, pentru o baie în Dunăre."Le-am ales prin Airbnb și am plătit 1117 ron pentru 4 nopți la Budapesta, 564 lei pentru 2 nopti la Bratislava și 833 de lei pentru 3 nopți la Viena."De la Viena au venit la București cu avionul, au cheltuit 977 de lei pentru toți 4, iar zborul a durat o oră și jumătate. Am cheltuit în total 1931 de euro (9500 lei). Cel mai mult am dat pe cazare (2512 lei adică 511 euro pentru 9 nopți) apoi pe transportul inter-țări (1908 lei sau 388 euro) și pe restaurante (1500 lei, aproximativ 305 euro).Intrările la muzee au fost 284 de euro (1397 lei). Am mai dat 127 de euro pe suveniruri, mai mult decât pe mâncarea de la supermarket (126 de euro). Berea, sucul, înghețata ne-au costat 60 de euro, iar transportul în orase 86 de euro. Am mai plătit 180 de lei pe asigurarea de călătorie."