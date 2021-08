Cât se lasă bacșiș în Grecia: "Minimum 50 de euro, doar nu ai de gând sa lași impresia ca ești sărac!"

Unii nu sunt de acord să dea bacșiș

Câți bani oferă cei care lasă bacșiș

Nicio postare fără comentarii ironice

Cineva nu vrea să fie luat pe nepregătite și întreabă cât se lasă bacșiș în Grecia , pe pagina Forum Grecia , de pe Facebook , iar răspunsurile sunt variate."Atâta timp cât mâncarea la restaurant este 300% față de magazin, nu înțeleg de unde vine treaba cu bacșișul?""Învață-i și pe greci cu câte 10 euro ca și pe ai noștri! Să avem de ce să ne mirăm că dacă nu scrie 10 euro pe fruntea noastră, ne trântesc mâncarea în față! Doamne, ce mentalitate avem! Spune câți nemți sau englezi ați văzut să lase 10 euro? Probabil de aia sunt altfel tratați!""Eu unul nu sunt adeptul lăsării tipsului nicăieri (câți dintre cei care au altfel de joburi primesc tips la muncă? Niciunul).Însă mai las și eu dacă sunt mulțumit (și cred că asta ar trebui să fie criteriul tuturor, fiindcă astfel sunt și ei mulțumiți și vor oferi servicii bune).Nu este însă o obligativitate, asta să fie clar. Au fost locuri unde nu am lăsat nimic, fiindcă nu mi-a plăcut sau fiindcă au încercat să mă înțepe la notă.Au fost alte locuri unde am lăsat 1-2 euro pentru care mi-au mulțumit de 10 ori (cam asta este standardul din câte am remarcat, nu 10-15% cum se sugerează mai sus). Am avut și foarte puține locuri (unul sau două) în care am lăsat ceva mai mult, dar acolo chiar m-am simțit răsfățat din toate punctele de vedere, de la tratație, până la felul cum arată mâncarea și gust și culoare și destul de multe chestii din partea casei.În concluzie, dai dacă vrei, nu e obligatoriu și în funcție de cât te lasă inima și bugetul, dar doar dacă ești mulțumit (am văzut și oameni modești care nu lăsau fiindcă poate nu aveau și fiecare euro în plus economisit le aducea ceva pe masă ziua următoare, însă mulțumeau de 10 ori celor de la tavernă și se despărțeau ca prietenii).""Așa, așa, învățați-i și pe ăștia cu bacșiș, stricați și Grecia .""Nu merită. Pentru o oră de așteptare și pentru o notă de plata supadimensionată. Plătiți cu cardul și dacă sunt nemulțumiți schimbați taverna!""Pentru cei care-s contrariați de cei care lasă tips. Care mai e diferența între împinge tava versus restaurant, dacă nu lași?? Mâncarea clar e diferită, servirea la fel, aștepți la coadă pentru a comanda, plata o faci la casă versus chelner, prețurile variază ff puțîn, nu? Să vi se lase pe masă mâncarea, să vă ridicați singuri să vă luați tacâmuri, șervețele, pâine și tot ce mai e de trebuință, zic, că de ce să lași.""Practica bacsisului este una care diferă de la țară la țară. Este o bună manieră că, înainte de a vizită o țară străină să te informezi în legătură cu subiectul. Ca să va răspund la întrebare, de obicei, în Grecia, se rotunjește în sus, nu e un procent bine-stabilit. Desigur, nu este vreo limită superioară, dacă sunteți mulțumiți de servire.""10% deoarece este o chestiune internațională și de bun simț, nu numai la greci.""În Grecia se lasă tips 10 la sută dacă v-a plăcut mâncarea și servirea. Trebuie să ținem cont că ospătarii muncesc foarte mult, salariul este mic și muncă de sezon . Așa că dragi români lăsăți tips!""Grecii sunt mai zgârciți la tipsuri, mulți nu lasă nimic sau 1-2 euro, indiferent de valoarea comenzii, am văzut greci cu bani care lăsau și 50 de cenți, așa că nu va faceți griji dacă lăsăți sau cât lăsați, dar dacă reveniți la acea tavernă e bine să apreciați munca lor.""Eu am pățit de câteva ori să îmi refuze bacșișul în Grecia, mai exact în Stavros, am mâncat niște prăjituri la o cofetărie și domnișoara care m-a servit a fost super drăguță, prăjiturile costaseră 7,5€ și am lăsat 10€, mi-a adus restul, însă nu l-am luat și la plecare a venit după mine și a insistat să îl iau. La fel la un cocktail bar tot în Stavros, am servit două cocktailuri și ne-au fost aduse extra: snaksuri, platou de fructe, apă, la plecare nu apăreau pe notă așa că le am lăsat 5€ și la fel, au refuzat să îi ia.""Noi am lăsat mereu. Ce-i drept, am avut noroc să găsim și locuri foarte ok. Am lăsat între 1 și 5 euro. Și mereu ne-au mulțumit foarte frumos.""Noi mai mult de 5 euro nu lăsam. Și eram 11 persoane la o masă. La un moment dat am mâncat de 3 ori la același restaurant, și a treia oară chelnerul ne-a spus unde să-i lăsăm bacșișul, ascuns după un ghiveci de flori, să nu îi găsească șeful lui care strângea masa și să îi ia el. Nici nu am mai fost de atunci. În Hanioti s-a întâmplat.""Minimum 50 de euro, doar nu ai de gând să lași impresia că ești sărac!""- Ospătar, vreau și eu o ciulama de ciuperci de pădure.- 45 de lei.- Trebuie să plătesc înainte?!- Păi, știți, cu ciupercile nu se știe niciodată."