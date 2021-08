Cât de periculoase sunt meduzele din Grecia. "Se simte ca o arsură pe piele la atingere și rămân semne. Nu glumesc!"

O româncă se interesează dacă meduzele din Grecia care apar la malul mării sunt sau nu periculoase: "Meduzele din Grecia, de la mal, înțeapă?", a scris aceasta pe grupul Forum Grecia de pe Facebook "Sunt foarte periculoase, au înțepat-o pe fetița mea și am ajuns de urgență la un cabinet medical de pe plajă, îmi zicea medicul că se poate ajunge chiar la deces.""Alea maro, ne-a zis un localnic, nu pișcă. A și luat una în mâna, cu partea gelatinoasă, cred că e mai bine să nu atingi tentaculele acelea colorate.""Da! Rău! Am trăit-o pe pielea noastră! Se simte ca o arsură pe piele la atingere și rămân semne. Nu glumesc!""Ieri cred că m-a atins una. Am avut pe piele o pată vineție, m-a urzicat locul și apoi am avut o mâncărime, dar cam în 10-15 minute a trecut. Nu-s chiar inofensive.""Marea problemă sunt peștii dragon. Anul acesta fetița mea a călcat pe un pește dragon. Ei nu se mișcă și stau pe fundul mării, dar către mal. Dar, asta este, un ghinion dureros rău care se rezolvă cu îngriji medicale.""Acum câteva zile la Tigania a fost înțepat băiețelul meu în câteva locuri. Am dat cu baton din ăla cu amoniac de la ei, fenistil, antihistaminic și antiinflamator." De 12 ani de când venim în Grecia e prima oară când m-a înțepat. Dar nu doar pe mine. Pe ambii copii și pe fratele meu în aceeași zi. Reacțiile au fost diferite, la fratele meu s-a manifestat cel mai rău, cu bășici verzui care și după 3 zile încă sunt acolo. Meduzele pișcărețe sunt micuțe cu dungi/puncte maronii. Eu aș fi curioasă de ceva preventiv, să nu le atrag, să le alung.""Acum 6 ore. Nu m-a iertat nici pe mine. După ce am fost înțepat am mers la salvamar, care m- a dat cu o cremă. Când am fost înțepat a fost o durere destul de mare, nu știu cu ce să o compar. Am avut o stare de greață cam 2 ore, iar după mi-am revenit. După 6 ore tot persistă durerea, gen ca o arsură, dar nu mă incomodează foarte rău.""Cele mari maro sunt inofensive. Cele mici roz- transparente irită pielea dacă sunt atinse.""Nu știu care meduze sunt periculoase și care nu. Le-am văzut de multe ori, le-am fotografiat, dar am evitat să le ating. Nu sunt așa de curios. Dacă au tentacule lungi și viu colorate, asta în natură comunică ceva și mai bine nu le atingeți.""Puteți chiar să le mângâiați. Pe cele din larg să nu le atingeți, cele de la mal sunt blânde.""Da. Una m-a alergat pe plajă să mă înțepe.""Doar cele din larg înțeapă, cele de pe mal sunt dresate!""Au și ele mândria lor! Nu pe oricine!".