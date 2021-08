Dispută despre concediul ideal în Grecia: la cearșaf cu lada frigorifică sau răsfăț de toți banii la tavernă. "Nu-i vorba doar de buget"

Cei care pleacă în orice fel de concediu se pot numi norocoși

Multe dintre fotografii sunt din locuri exotice, de pe plajele din Grecia sau de la taverne.Totuși, realitatea nu este mereu cea expusă pe Facebook sau pe Instagram, constată cineva pe pagina Forum Grecia de pe Facebook:"Am tot citit pe aici și postările lasă senzația că toată lumea stă pe șezlonguri la plajă și mănâncă doar la taverne. Realitatea este diferită, se stă mult la cearșaf și se cară lăzile frigorifice la greu pe plajă.Și nu o fac doar conaționalii noștri, o fac și grecii, sârbii și ce alte nații mai sunt prezente. Grecia este pentru toate buzunarele, te poți simți minunat și cu 200 € pe săptămână, chiar dacă pentru asta trebuie să folosești chicineta din dotare!Am scris rândurile acestea pentru cei nefamiliarizați cu Grecia, care nu au fost, dar ar vrea să vină! Este loc pe plajă pentru toată lumea! Vă salut de la umbra pinilor!"Părerile celor care comentează, sunt împărțite. Pe de-o parte, unii cred că în concediu trebuie să te relaxezi, nu să gătești și să cari lăzi frigorifice:"Nu știu cât de minunat te simți cărând mereu kg de băuturi și alimente după tine. Sau gătind la chicinetă, spălând vase, rufe, etc. Ce fel de concediu e ăsta? La cort, în camping. Sigur, fiecare își face vacanța cum poate, cum vrea, dar ca să stau chircit pe cearșaf, sî mă doară fundul, spatele, picioarele de stat pe nisipul tare, să îmi zboare vântul umbrela, parcă nu mă tentează."Alții cred că bucuria unei vacanțe nu stă în buget sau taverne."Nu este vorba doar de buget, este vorba despre plăcerea de a te bucura de plaje și peisaje naturale, fără muzică în difuzoare, doar sunetul mării. Nu toată lumea vrea șezlong și cocktail-uri, astea le poți găsi la piscină și la hotel oriunde ai merge. Odată ce îi dai de gust, preferi modul ăsta.""Faceți-vă vacanțele minunate indiferent de puterea financiară pe care o aveți! Cu ce rămâneți cu adevărat sunt momentele și amintirile de neiutat!!! Restul sunt doar "facturi" pe care fiecare dintre noi a ales sau nu să le plătească.""În Lefkada, cel puțin, erau mulți greci care veneau la plajă cu câte 2/3 lăzi frigorifice . La prânz îi vedeai cum se strângeau toți de jur împrejur și scoteau caserolele cu mâncare, sandvișuri și suc. Nu aveau ei stres .""Sincer, noi cheltuim cam în jur de 1600 1800 eur maxim, pe 10 zile, din care cazarea 400, drumul 300. De mâncat prânz și cină, numai la taverne, mic dejun, câteodată la tavernă. Mergem și noi cu lada pe plajă, pentru bere și suc și apă. Dar bere numai cumpărată de la ei. Nu e o rușine. Asta nu înseamnă că nu iau o limonadă sau un frappe de pe plajă. Seara berile sunt de la tavernă, normal.""Locuiesc în Grecia de 20 de ani și în momentul când merg la plajă prefer să stau pe nisip, nu pe șezlong și prefer plajele liniștite, nu cele comerciale!Asta nu are absolut nici o legătură cu starea economică pentru că îmi pot permite să-mi iau șezlong sau să beau orice, dar pur și simplu la plajă îmi trebuie apă și fructe.""Fiecare sa facă ceea ce simte dar cu bun simt și sa nu deranjeze in jurul lui!""Fiecare cu posibilități și nevoi. Nu e corect să ne criticăm unii pe alții, pentru că fiecare lucrează pe banii lui și ii cheltuie cum poate. Dacă unul are posibilitatea la 5* all inclusiv, norocul lui că poate plăti, a muncit pentru asta, iar cei care lucrează de dimineața până seara tot anul, pentru salarii minime și își permit numai cu prosopul pe plajă - să știți că ăla e norocul lui, că a putut să asigure familiei din puținul lui un concediu (pentru unii asta înseamnă 5*), că se poate bucura de fructul muncii lui. Important e că vă permiteți să mergeți undeva să vă odihniți.Sunt unii care nu au norocul ăsta. Odihna și distracția sunt plăcute pentru fiecare. Să vă bucurați că puteți să călătoriți, anul trecut a fost greu pentru fiecare (pentru unii și chiar acum- spun eu care mâine primesc chimioterapia). Să știți că cei care pleacă în orice fel de concediu se pot numi norocoși. Noi, care avem probleme de sănătate, ne plimbăm numai de la spital înapoi acasă. Așa că vă doresc să vă bucurați de concedii, nu contează unde, sănătate să aveți."