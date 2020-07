Vacanta in vremea coronavirusului. Noile reguli pentru turistii care merg pe litoral sau la munte

Mentineti distanta

La restaurant

Accesul pe plaja

Turistii care deja au rezervate locuri de cazare la hotelurile sau pensiunile de la mare sau munte ar trebui sa stie ca vor fi nevoiti sa respecte anumite reguli.Iata cateva recomandari de comportament pentru oaspetii din unitatile HORECA:Chiar daca mergeti impreuna cu familia si, desigur, nimeni nu va cere sa pastrati distanta de 1,5 metri fata de copil sau parinte, este necesar sa pastrati acest interval fata de persoanele din afara grupului.Mai intai trebuie amintit ca restaurantele sunt inca inchise din cauza pandemiei de coronavirus. Insa cele mai multe hoteluri de la mare au terase. Astfel ca se poate manca acolo, cu respectarea distantei sociale.Trebuie avut in vedere ca nu se poate intra in restaurant oricum, ci respectand unele reguli.In unele hoteluri, turistii sunt impartiti in serii, pentru a merge la masa, in functie de etaj, pentru a fi pastrata distantarea sociala.Nu se poate servi masa in spatii inchise, ci pe terase. Insa preparatele sunt ridicate din restaurant, unde poate intra, de regula cate o persoana pentru a nu se aglomera incinta.Inainte de intrarea in restaurant se face triajul. Adica se masoara temperatura fiecarui client.Este obligatorie puratea mastii de protectie pe gura si pe nas. Iar turistul trebuie sa isi dezinfecteze mainile.Sistemul este de autoservire (impinge tava), insa nu mancarea este pusa pe farfurie de angajati, pentru a se evita contaminarea preparatelor sau a ustensilelor de bucatarie.Rezervati masa din timp daca este posibil acest lucru. De asemenea, incercati sa folositi forme electronice de plata (cardul, telefonul).Urmati instructiunile personalului din restaurant.Trebuie sa mai stiti ca este posibil ca timpul de steptare pana va asezati la masa poate fi mai mare deoarece personalul restaurantului trebuie sa dezinfecteze masa dupa fiecare client.Potrivit recomandarilor postate pe site-ul Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), sezlongurile trebuie sa respecte pastrarea distantei de doi metri intre ele, daca acestea sunt utilizate de persoane care nu fac parte din aceeasi familie, conform normelor publicate la 1 iunie in Monitorul Oficial.Astfel ca, trebuie avut in vedere acest aspect daca doriti sa stati la plaja. Eventual trebuie sa rezervati sezlong cu ceva vreme inainte, telefonic sau online.Sezlongurile si alte echipamente de pe plaja trebuie dezinfectate inainte de a fi folosite de alti clienti. Pe plajele neconcensionate, autoritatile locale sunt responsabile de evitarea aglomeratiei.Potrivit ordinului pentru aprobarea normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice, administatorii plajelor trebuie sa ia masuri pentru a limita accesul in functie de locurile disponibile, pentru a se evita aglomeratiile, sa stabileasca in mod clar culoare unidirectionale, de intrare/iesire, sa limiteze numarul de angajati care intra in contact cu publicul.Clientii nu vor merge la bar pentru a cumpara produse ci vor fi serviti la locurile lor de pe plaja. Se recomanda servirea de produse ambalate individual, iar angajatii operatorului economic trebuie sa poarte masti de protectie.Echipamentele de pe plaja (sezlonguri) vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare, inainte de a fi folosite de alti clienti. Totodata, trebuie asigurate substante dezinfectante pentru clienti pe plaja si la grupurile sanitare.Totodata, sunt interzise sporturile si activitatile de agrement pe plaje in alte locuri decat cele amenajate, iar acolo se desfasoara cu limitarea numarului de persoane care nu sunt din aceeasi familie. In cazul plajelor neconcesionate, autoritatile locale sunt responsabile pentru masurile de evitare a aglomeratiei.De asemenea, daca mergeti la munte, ar trebui sa luati in considerare faptul, ca pe langa regulile de igiena si distantare, numarul persoanelor care nu locuiesc impreuna si pot participa la activitati recreative (ciclism, drumetii , alergare, alpinism, etc) este de sase.100.000 de romani sunt asteptati, weekend-ul acesta in statiunilor de pe litoral . Insa turistii sunt sfatuiti sa aiba mare grija. Raportul transmis de DSP Constanta arata ca numarul total de cazuri inregistrat aici este de 528 de cazuri, 20 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore.Insa autoritatile anunta multe actiuni de control. De altfel, anul acesta, pentru sezonul estival au fost detasati aproximativ 360 de politisti, un umar dublu fata de anul trecut.