Litoralul Marii Negre este ofertant atat in Romania, cat si in Bulgaria FOTO Pixabay

Statiunile din Romania au oferte pentru toate gusturile si toate buzunarele, iar cele de pe litoralul Bulgariei vin in intampinarea turistilor cu oferte cel putin la fel de atractive.

Daca va ganditi deja sa planuiti vacanta pentru la vara, Ziare.com va prezinta o comparatie intre preturile si conditiile de pe litoralul romanesc si cele mai populare statiuni din Bulgaria.

Pentru o vacanta in Mamaia, de sapte zile (sase nopti), in perioada 1-7 iulie, doi adulti trebuie sa scoata ceva bani din buzunar. Doar cazarea, la unul dintre cele mai cautate hoteluri de pe o platforma de rezervari ajunge la 1.600 de euro.

In acesti bani turistii au incluse micul dejun si pranzul. Iar cererea pare sa fie mare. Site-ul Booking.com, unde am cautat oferte, atentioneaza ca mai este o singura camera disponibila in perioada mentionata.

Cat despre conditii, pe site se mentioneaza ca hotelul are o piscina in aer liber cu zona pentru copii, un centru de infrumusetare, un boutique de moda si o parcare cu paza.

"Camerele includ aer conditionat, acces gratuit la internet prin cablu, seif si TV cu ecran plat cu canale prin cablu si prin satelit. Pentru confortul oaspetilor, baile includ halat si papuci, precum si uscator de par.

Oaspetii isi pot incepe ziua cu un mic dejun bogat, la pranz au la dispozitie preparate usoare si variate, iar seara pot savura o cina festiva sau un cocktail, insotite de muzica live. Restaurantul Akolade ofera o gama larga de preparate internationale si are o capacitate de 220 de persoane in interior si 120 pe terasa. Decorat cu atentie la detaliile Feng Shui, restaurantul Shanti ofera o combinatie de retete asiatice si preparate europene, cu ingrediente naturale atent selectionate", se arata in descriere.

Ofertele scad si pana la 600 de euro, insa cu alte facilitati.

In Costinesti, la un hotel cu rating de 3 stele, doi adulti pot plati pentru sase nopti, in aceeasi perioada, pana la 300 de euro. In oferta nu este inclusa nicio masa, dar site-ul mentioneaza ca sunt restaurante in apropiere.

La vile ceva mai modeste sau la case de vacanta tarifele scad si pana la o suta de euro.

Ce se intampla in Bulgaria

Oferte sunt si pentru litoralul bulgaresc. Cazarea pentru doi adulti in perioada 1-7 iulie 2021 ajunge pana la 627 de euro la un complex situat in statiunea Sunny Beach. Sejurul este all-inclusive, iar turistii au numeroase facilitati, inclusiv serviciu de trezire.

La Nisipurie de Aur, un sejur all-inclusive in aceeasi perioada, la un hotel de 3 stele, ajunge pana la 480 de euro.

Trebuie sa tineti cont ca vacantele planificate si rezervate din timp sunt la fel de avantajoase la pret. Cu cat ne apropiem de sezonul estival, cu atat preturile cresc.

In prezent, in Bulgaria, turistii din UE pot intra daca au facut rapelul la vaccinul anti-COVID cu minimum 14 zile inainte de prezentarea la granita. In acelasi timp, pot intra pe teritoriul tarii vecine daca fac dovada ca au trecut prin boala sau daca prezinta un test PCR negativ.

