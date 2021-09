Vacanța inedită a unor români, în Italia, într-o căsuță pe roți. Cât costă construcția cu toate dotările VIDEO

O familie de români a petrecut o vacanță inedită, într-o casă minusculă, cu toate dotările, pe care au transportat-o pe o platformă, până în Italia.

Cei doi tineri împreună cu doi copii mici au cheltuit 1.000 de euro în 10 zile și planifică o nouă vacanță, în Olanda, de această dată, într-o casă mai mare, după cum au scris pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook:

"Căsuța noastră, cu care am călătorit până la lacul Como, în Italia. A fost o experiență cu totul specială.

Am stat mai mult off camping, ponderea cea mai mare a cheltuielilor noastre a fost pe combustibil.

Ultimele două nopți am stat într-un camping super frumos, pe malul lacului Como.

În curând vom pleca spre Olanda cu una mai mare.

Bugetul a fost sub 1000 de euro pentru zece zile."

Autorul postării menționează că au construit și amenajat singuri construcția.

Platforma este omologată și are certificat European, iar căsuța, în sine, este transportată ca încărcătură. Toaleta este chimică, de tip rulotă, secundară celei clasice, iar pentru apă există un mic rezervor și duș cu pompă de 12v, explică autorul postării.

Prețul unei astfel de căsuțe pornește de la 20.000 de euro, la cheie, cu încălzire în podea. Are doar 8 metri pătrați, o mini bucătărie și baie.

"Platforma se înmatriculează. Poate fi condusă și cu un B extins la 4250 de kg mma, cu combinație de SUV gen Kia sportage, Ford Kuga, mașini ce au 2-2.2 tone plus MMA platforma 2 tone. Ideal e să poți avea o mașină mai grea în fata. Eu am C +E", mai precizează tânărul.

Acesta se referă și la consumul de combustibil și viteza de deplasare: "Am consumat între 15 și 17 litri/suta de km. Motor de 5000, Diesel. Viteza lentă, nu ne-am grăbit, cam 70-80 de km/oră, în general, mai lent pe drumuri secundare."

Ads