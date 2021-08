Cam cât ați cheltuit pe zi în Vamă? "800 de lei cu cazare. Mai bine mergeam in Dubai"

Unii au alocat un buget generos

Cum poți să scapi mai ieftin

Sute de persoane au răspuns la întrebarea adresată pe grupul Vama Veche , de pe Facebook "În 2019 am stat la cort, gătit la rulotă, am avut ladă camping plus frigiderul de la rulotă, 1000 lei, 2 săptămâni (nu am pus la calcul berea pe care am cumpărat-o de la supermarket sau țigările).În 2020 am stat un week-end, am plătit cazare 500 sau 600 lei, am făcut grătar, aveam loc special amenajat la cazare, per total peste 1000 lei pentru un week-end.""Cuplu fără copii, cazare decentă la pensiune +cheltuieli pe 6 nopți și 7 zile. Vreo 5500-6000 lei.""200 maxim pe zi, depinde ce prostii îți cumperi și cât bei.""Anul trecut am mers cu 1000 de lei în Costinești și m-am întors lejer cu 300. Anul ăsta, în Vamă cu 2000 și era să nici nu ne mai întoarcem. Scump vere, scump.""Depinde unde faci plajă, dacă stai pe șezlong sau pe prosop, depinde unde mănânci, unde bei, cât bei, dacă îți mai cumperi una, alta, eu personal, cam 300-400 lei/zi. Totul e foarte scump, oricum.""Șezlong, ceva de halit, un suc, gablonțuri, vreo maxim 150-200 pe zi.""Nu va mai lăudați cu 400-500 ron pe zi, că lumea v-a văzut la coadă la Fornetti.""Aprox 3000 ron 4 persoane un weekend fără cazare și fără excese. Bere la doză în supermarket 8 lei, apă de 1l în supermarket 6 lei și ceva. 4 clătite pe stradă 60+ (pentru 4 persoane), hamsii, cartofi și alte ciuguleli pe stradă 100+""300/zi/persoană cu mâncare în restaurantele bune și cazare decentă. Asta-i media pe 10 zile în care am tras și 4 beții serioase. Tot aici sunt incluse și țigările.""Nu mai dezorientați lumea aiurea. Sau? Sunteți toți cu jacuzzi în cameră cazați și mâncați doar gourmet?""Dacă te duci în Vamă să ții contul la bani, atunci ai greșit stațiunea, băiatule.""Am zile când, dacă nu cumpăr nimic, nu cheltui bani.""În jur de 200 de lei numai pe băutură, decent aș putea spune!""Dacă te apucă noaptea, ești mâncat!""800 Ron cu cazare. Mai bine mergeam în Dubai.""300-400, depinde cât verși în tine.""300 de lei într-o noapte. Din care 90 numai taxiul Vama-Jupiter.""Singur vineri, sâmbătă duminică 35 de milioane. O săptămână în Vamă , tura a doua, 42 de milioane, dar a meritat.""Aproximativ 500/zi fără cazare, singură.""Ca să ies ieftin, săptămâna trecută am mers în Mangalia , am făcut stoc de băutură (bere, gin, rom, sucuri) și mâncare (semipreparate, fructe, carne pentru grătar, etc) și le-am ținut la cazare în ladă frig. Înainte să ieșim pe plajă ne făceam "bine", mâncam atât peste zi cât și seară la cazare.Cu toate astea am băut și am mâncat și de pe plajă, dar superficial, aș putea spune. Având în vedere că am băut mult și trebuiau multe țigări, am optat pentru 2 pachete de GoldenVirginia de 50g și au fost suficiente.Am ieșit ieftin, dacă îți găseșți o cazare care îți permite să ții mâncarea și ceva băutură la frig ieși foarte bine la preț, asta dacă nu ești genul care vrea neapărat să cheltuie sume extrem de mari pentru mâncare care nu merită banii aia. A fost bine, ne-am făcut mâncare gătită exact la prețul pentru care o făceam în Baia Mare acasă."