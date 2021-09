Insule pe care poți face plajă inclusiv iarna

Unii români nu se lasă intimidați de temperaturile care scad și de vremea tot mai mohorâtă și caută destinații de vacanță în care ar putea face plajă chiar și iarna.

Este cazul unui tânăr care cere sfaturi, în căutarea unui loc cald.

"Care sunt insulele pe care se poate face plajă inclusiv iarna?", a întrebat acesta pe pagina Forum Grecia, de pe Facebook.

Unii recomandă chiar Grecia, precizând că apa este rece, iar temperaturile în jur de 20 de grade

"Pe timp de iarnă se poate face baie în mare, și plajă. Dar depinde de timp. Insulele nu, nu vi le recomand, timpul e extrem de imprevizibil.

De recomandat este Riviera Atenei.

În Atena, vremea până în ianuarie este mult mai blândă față de restul țării și ce este foarte important, apa marii până în ianuarie este caldă!

Dar și dumneavoastră trebuie să aveți o experiență în domeniu și organismul sănătos.

Creta, Mani, Peloponezul are și 20C iarna, soare 250 zile pe an. La noi (Peloponez) tot timpul anului fac baie localnicii."

"Grecia cu tot cu insule se află în emisfera nordică când e iarnă la noi e iarnă și la ei.

Împarte Globul pamântesc în două jumătăți (pe orizontală, nu verticală) și tot ce este în jumătatea de jos are anotimpul vara când la noi este iarnă.

Sincer, nu știu cum unora va scapă astfel de noțiuni generale, sunt lucruri pe care orice om trebuie să le cunoască indiferent de câte școli ai sau nu ai."

"Madeira! 25C tot timpul anului."

"În Creta făceam baie până la sfârșitul lui octombrie și am făcut și în luna noiembrie, pe partea sudică a insulei. Depinde de vreme. Am văzut oameni făcând baie în mare și pe 1-2 ianuarie. Și plajă se poate face iarna, doar că nu e ca vara."

"În Creta, iarna sunt temperaturi de +20 de grade. Dacă nu bate vântul e chiar super.

Dezavantaje. Apa e cam rece și hoteluri nu prea găsești."

"Peninsula Peloponnese, Portoheli, Ermioni, Kranidi și multe altele. Super frumoasă și foarte cald. Timpul pentru plajă este foarte bun.

Din Lefkada în jos, tot ce e în sud merge. Dacă e cald se poate și în Halkidiki. Dar nu faci și baie. Doar plajă. Cu ceva ani în urmă de revelion, în Lefkada au fost 24 C. Deci plajă se putea face."

"Belize, Zanzibar, Maldive"

"Cuba e una dintre ele"

Cineva îi recomandă tânărului să scoată Grecia de pe listă:

"Iarna nu e de plajă. Iernile sunt umede cu vânt puternic și temperaturi de 10-18 grade, ocazional 20+ prin Sud, sau chiar -10 prin Nordul Greciei și zona Continentală . În Grecia în timpul iernii poate să și ningă în Nord și Partea Continentală . Pentru plajă iarnă recomand Egipt, Dubai,Maldive și alte locații situate mult mai la sud."

Sunt și persoane care se distrează pe seama întrebării:

"Și la Mamaia poți face plajă și iarna, dacă reziști, doar plajă fără baie, sigur e posibil în Grecia, depinde ce înseamnă pentru fiecare a face plajă, plajă pentru soare/bronz, cu sau fără intrat în mare. Așa în octombrie am fost pe litoral la noi, am pus o pătură pe plajă, am stat în chiloți și maieu și am făcut picnic la 25 de grade."

"Insula mare a Brăilei"

"Dacă ești rezistent la frig,toate!"

Care sunt totuși locurile unde se poate face plajă

Din decembrie până în martie puteți evada la plajă în Asia, Caraibe sau în Africa.

Pe listă se află Republica Dominicană, Zanzibar, Sri Lanka, Maldive, Thailanda și Filipine,

