1 Mai la Vama Veche. Turistii nu mai sunt ademeniti nici cu preturi mici. "Anul acesta pica si rau, odata cu Pastele"

"Deschidem de 1 Mai, pregatirile merg bine, doar turistii sa vina. Cazarea va fi de 65-70 lei/persoana/noapte, in functie de numarul de persoane", spune Petrica Neagu, proprietarul unitatii de cazare "Casa La Nea' Petrica".Cu toate acestea, nea' Petrica nu se asteapta la un numar mai mare de turisti decat cel de anul trecut. "Anul trecut nu am avut nici jumatate decat numarul obisnuit de cazari. Anul acesta pica si rau, odata cu Pastele. Multi prefera sa stea cu familia". Restrictiile impuse de Guvern au lovit foarte tare comerciantii si proprietarii unitatilor de cazare. Pentru Vama Veche, sat cu doar 200 de locuitori, apartinand de comuna Limanu, 4 infestati la mia de locuitori ar determina inchiderea statiunii."Va dati seama ce ar insemna 4 sateni bolnavi", spune Calin Baran, proprietarul unor magazine si pensiuni din Vama Veche.Acesta a participat sambata, 3 aprilie, alaturi de alti agenti economici din zona, la o sedinta cu Primaria , pentru a vedea ce este de facut pentru adaptarea la situatie."Avem sprijinul Primariei. Consiliul Local a propus crearea unei parcari mari, pentru a restrictiona circulatia vehiculelor in localitate, permitand astfel restaurantelor care nu au terase sa isi extinda activitatea pe spatiul carosabil. Momentan este la stadiul de propunere", spune Calin Baran.Exista si acum locatii deschise, pentru cei care vor sa se bucure de o plimbare pe plaja si sa evite aglomeratia din timpul verii."Turisti inca vin. Am avut full weekendul trecut la pensiunea noastra de 10 camere", spune proprietarul Pensiunii Balan.Patronii magazinelor se plang de faptul ca restrictiile privind ora obligatorie de inchidere (ora 22.00) lovesc inutil agentii economici."Acestea nu au efectul scontat. Profilul turistului de Vama este cel al tanarului care vrea sa se distreze pana noaptea tarziu. Multi dintre cei care vin consuma bauturile si alimentele proprii pe plaja, dupa acea ora. In supermarketurile marilor lanturi este mult mai aglomerat decat ar putea fi vreodata la noi", spune patronul unui magazin.Proprietarul unui camping nu va deschide deloc anul acesta, din cauza numarului foarte mic de turisti de anul trecut: "Nu se merita. Nu am cazat nici macar jumatate din numarul la care ne asteptam. Stiu multi oameni care nu au venit din cauza ca se asteptau la inghesuiala obisnuita. Nu a fost deloc asa".Cei care au afaceri in zona sustin ca in 2020 au inregistrat o scadere a veniturilor de 30-40% in lunile iunie-iulie. Insa cel mai rau a fost in luna august, care este de obicei varf de sezon , dar care a coincis anul trecut cu starea de alerta. Atunci au fost scaderi de 60-65%.