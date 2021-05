Vesti bune pentru cei care vor sa calatoreasca in Turcia: posibila renuntare la testele PCR pentru romani, inainte de 1 iunie

Potrivit sursei citate, pe 17 mai se incheie lockdown-ul in Turcia, iar pana la sfarsitul lunii se va decide pentru ce tari se vor mai solicita de la 1 iunie teste PCR pentru turisti. Romanii, care au o situatie buna din punctul de vedere al numarului cazurilor de COVID-19, cel mai probabil nu vor mai avea nevoie de teste PCR de la 1 iunie pentru a intra in Turcia. Dar, dupa cum a precizat Ferit Turgut, este posibil ca o decizie in acest sens sa se ia chiar mai devreme.De la 1 iunie cel mai probabil Turcia va trece la liste de acces pe culori (galbena, rosie, verde, etc.), in functie de numarul de cazuri de coronavirus din tarile respective.Reprezentantul Tursab sustine ca in Antalya sunt asteptati in 2021 "500.000, cel mult 600.000" de turisti romani, care sunt in top 20 al tarilor cu cea mai mare prezenta in aceasta regiune, lista dominata de Rusia.La nivelul tuturor turistilor straini, se spera ca Antalya va atrage in anul 2021 in total 7,4 milioane de turisti, intrucat in primele patru luni ale anului au ajuns aici deja 1,4 milioane de vizitatori.Practic, se doreste ca in 2021 sa se ajunga la jumatate din fluxul de turisti din 2019, un an fara pandemie, cand in Antalya au venit nu mai putin de 15 de milioane de turisti. In 2020 insa, numarul de turisti straini in Antalya a scazut abrupt pana la 3,3 milioane de turisti.Oficialul turc sustine ca tara sa se pregateste sa accepte persoanele vaccinate in tara fara conditii suplimentare, dar ca momentan nu a angajat discutii privind o eventuala recunoastere a certificatului verde digital care este in curs de adoptare in Uniunea Europeana.Ferit Turgut spune ca aproape toti angajatii din sectorul turismului au fost vaccinati, proces care ar urma sa se incheie pe 30 mai.In anul 2020 s-au depistat in Antalya in total 3.500 de turisti cu COVID-19 din 3,5 milioane, in conditiile in care nu se cerea test PCR pentru intrarea in tara, iar in acest an, la un flux de circa un milion de turisti, numarul celor depistati cu noul coronavirus nu a ajuns la 1.000 de persoane.Raspandirea coronavirusului a fost limitata in principal de faptul ca angajatii din turism au fost vaccinati masiv, functionarea fiecarei unitati sanitare de profil fiind conditionata de obtinerea unui certificat sanitar in acest sens.De asemenea, "toate avioanele au schimbat regulile pentru COVID, toate aeroporturile au sporit masurile de siguranta. Toate agentiile de turism au schimbat regulile de igiena. iar acum este cel mai sigur din punctul de vedere al igienei", a mai spus Ferit Turgut.