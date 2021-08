Vrei să mergi la mare în extrasezon? Iată ce oferte găsești la Hello Holidays!

Mamaia, stațiunea considerată,, Perla litoralului românesc” este una dintre cele mai căutate și totodată cele mai scumpe locații de la noi din țară. Cu toate acestea, dacă îți dorești să mergi în extrasezon, prețurile sunt accesibile și te vei bucura de cele mai bune condiții de cazare și servicii. Recomandarea noastră este să alegi un sejur la. Acesta include 7 nopți de cazare la un hotel de 4 stele, începând din data de 30.08, mic dejun, asistență turistică, transport cu avionul din Cluj, transfer aeroport-hotel-aeroport și taxe de aeroport. Acest sejur este ideal pentru persoanele ce locuiesc în apropierea Clujului și care preferă o călătorie cu avionul în detrimentul unui drum extrem de lung și obositor cu mașina. Cu siguranță te vei relaxa și vei avea parte de un concediu perfect!A doua recomandare este Eforie Nord, o stațiune preferată deopotrivă de familii care au copii, datorită intrării line în mare, nisipului fin și falezei ce oferă o priveliște încântătoare. Dacă vrei să te bucuri de un sejur all inclusive, alege cu încredere. Este un hotel de 3 stele în care vei uita de toate grijile. Te vei bucura de șezlonguri atât la piscină, dar și pe plajă, locuri de joacă pentru copii, proiecții în aer liber, diverse metode de entertainment în fiecare seară și multe alte surprize. Poți rezerva un sejur la acest hotel începând cu data de 04.09.Olimp este una dintre stațiunile liniștite și relaxante de pe malul Mării Negre, unde te poți bucura de relaxare la superlativ. Dacă vrei să ai un concediu perfect, îți sugerăm să alegi, iar dacă ești din Cluj sau din apropiere, poți să te bucuri de un pachet turistic la un preț special. Acesta include 7 nopți de cazare la hotel de trei stele, renovat în anul 2020, transport cu avionul din Cluj, transfer aeroport-hotel-aeroport și bineînțeles, taxele de aeroport și asistență turistică.Stațiunea Venus începe să fie din ce în ce mai populară, iar un sejur all inclusive aici nu poate fi refuzat prea ușor. Astfel, îți recomandăm, începând din 18.09. Prețul este foarte bun, iar condițiile excelente. Hotelul se află în centrul stațiunii, iar plaja privată este la doar 350 m de acesta. Alegând acest sejur, te vei bucura de umbrele și șezlonguri, acces la piscină pentru adulți și pentru copii, diverse activități pentru copii, dar și pentru adulți, prosoape pentru plajă și piscină, beach bar all inclusive și bineînțeles, mesele all inclusive.