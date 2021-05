Se reiau zborurile catre destinatii de city-break. Unde mergem in vacante lungi la preturi foarte mici

Blue Air vine cu oferte

66 euro platesc in medie romanii pe un zbor rezervat pentru urmatoarele 2 luni

Iar preturile biletelor de avion sunt destul de mici, cam ca inainte de pandemie din ce au trasmis consultantii in turism dar si companiile aeriene."Acum asistam la o crestere a curselor aeriene pentru ca au inceput sa creasca vertiginos si cererile pentru vacante. Din ce in ce mai multe state intra pe listele verzi sau cel putin galbene. S-au relaxat, in foarte multe state, si conditiile de calatorie , dar cu toate acestea, rezervarile nu se fac pe termen lung, ci doar pe termen scurt sau mediu", ne-a declarat consultantul in turism, Traian Badulescu.Acesta spune ca sunt si calatori curajosi care fac rezervari pe termen lung, adica pentru toamna, gandindu-se ca nu vor mai fi probleme ca anul trecut."Preturile sunt flexibile, ca de obicei, si depinde foarte mult de cerere si te deprioada cand se fac rezervarile, pentru penrioada rezervata. Dar sunt companii care au introdus si tarife promotionale pe anumite rute tocmai pentru a incuraja calatoriile, dar depinde foarte mult de companie", a mai afirmat Badulescu.In acest sens, Wizz Air va redeschide gradual, pana la data de 6 iunie, 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta."In contextul relaxarii treptate a restrictiilor Covid-19 in Europa, Wizz Air face noi pasi, anuntand redeschiderea unor rute prin care isi va transporta pasagerii catre destinatii europene diversificate. Incepand cu 21 mai, oricine va putea rezerva bilete si se va putea bucura de o vacanta binemeritata sau va putea vizita rude si prieteni de pe continent in timpul verii catre mult mai multe destinatii Wizz", a anuntat compania.Wizz Air reia cateva rute din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures, Iasi, Sibiu, Bacau, Craiova si Suceava catre destinatii populare precum Roma, Torino, Pisa, Cagliari, Bologna, Venetia Treviso, Catania si Milano sau Memmingen si Frankfurt-Hahn.Pe de alta parte, Blue Air a lansat o noua ruta din Romania la preturi ce pornesc de la 19,99 euro/segment, cu taxe incluse. Blue Air a introdus noua ruta Bucuresti - Praga in Orarul de Vara 2021."Blue Air va opera pana la cinci servicii saptamanale intre Bucuresti si Praga, preturile biletelor incepand de la 19,99 euro / segment, taxe incluse. Toate rezervarile includ optiunea de schimbare gratuita a datelor de zbor o data, in cazul in care intervin modificari ale planurilor de calatorie", a informat Blue Air. Blue Air va opera 3 servicii pe saptamana intre Bucuresti - Praga, urmand ca, incepand din luna iulie 2021, frecventa serviciilor sa creasca la 5 zboruri pe saptamana.Potrivit celor de la Vola.ro, in ultima luna, a crescut exponential cererea catre destinatiile estivale europene cum ar fi Grecia , Italia, Spania, Germania, Franta si Marea Britanie. Preturile medii incep de la 66 de euro pentru un zbor dus-intors, la un nivel similar cu perioada post-pandemie.Ca urmare a accelerarii procesului de vaccinare desfasurat la nivel global, dar si a incheierii mai multor acorduri intre statele europene, tot mai multi romani planuiesc sa reia calatoriile cu avionul in urmatoarele saptamani, fie pentru a merge in vacante, fie pentru a reveni la lucru sau pentru a-si vizita familiile din alte tari.Cel mai ieftin bilet de avion cumparat pe Vola.ro in aceasta perioada a fost numai 7.49 euro, zborul fiind operat de pe ruta Londra Luton - Bacau, cu plecare de astazi.Romanii care doresc sa calatoreasca in Grecia in aceasta vara isi pot rezerva zboruri spre Santorini, Mykonos, Salonic sau Zakynthos pentru preturi ce pornesc de la 64 euro / zbor dus-intors. Pentru Roma preturile pentru aceasta vara incep de la 54 euro si pentru insulele Spaniei, cum ar fi Palma de Mallorca, preturile incep de la 50 euro / zbor de persoana.