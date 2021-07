Care este semnificatia indicatoarelor si marcajelor de pe traseele montane. Informatii care ti-ar putea salva viata

Principala cauza este lipsa de informare, ignorarea indicatoarelor de pe traseu si obtinerea de informatii vitale din surse neoficiale.Fiecare traseu montan marcat , adica verificat si recomandat de salvamontisti, are intotdeauna o legenda care trebuie consultata la plecare obligatoriu pentru a sti ce poteca sa urmati atunci cand ajunge la o rascruce de drumuri. Pe indicator este trecut inclusiv timpul aproximativ de deplsare dintr-un punct intr-altul. La plecare trebuie sa aveti in vedere experienta personala, conditia fizica, personala, dar si a membrilor grupului, si nu in ultimul rand conditiile meteo. Chiar daca la baza muntelui este soare si cald, odata ce ati depasit o anumita altitudine, vremea se poate schimba radical. Se intampla asta frecvent, indiferent de anotimp.Acestea sunt de mai multe feluri, iar fiecare are o semnificatie anume, informeaza Salvamont Romana pe pagina sa de Facebook banda (arata traseele principale sau de creasta),cruce (arata traseele de intersectie sau legatura),triunghi (arata traseele secundare si pe cele de varf),bulina (numita si punct arata traseele care descriu un circuit) si de mai multe culori: rosu, albastru, galben (toate incadrate de chenar alb).Urmarind aceste marcaje, va puteti deplasa de la un obiectiv la altul, fara a va rataci.Marcajele turistice, trecute pe harti, se regasesc si in teren, putand astfel vedea ce marcaj trebuie ales pentru a uni doua puncte intre ele.Aceste marcaje pot fi regasite desenate (pictate) pe arbori, stanci, stalpi si in orice loc in care acestea sunt vizibile.Totodata, regasim desenate la loc vizibil si sageti directoare, in culoarea marcajului respectiv, care arata o schimbare brusca a directiei potecii Exista poteci cu mai multe marcaje comune pe o anumita sectiune. In acest caz, acestea sunt prezentate toate odata sau alternativ.Marcajele turistice trebuie sa fie vizibile de la unul la altul (cu exceptia momentului in care poteca este foarte clara sau este comuna cu un drum forestier) si sa fie aplicate in ambele sensuri de deplasare.Fiti foarte atenti la urmarirea marcajelor, indruma Salvmaont Romania, in momentul in care vizibilitatea este redusa (ceata, ninsoare abundenta, vant puternic care viscoleste zapada, etc). In aceste conditii, riscul de a va rataci creste considerabil.Pe langa marcajele turistice si sagetile directoare, pe traseele montane veti intalni si sageti indicatoare, care se gasesc de obicei la plecarea pe un traseu si la intersectiile a doua sau mai multe poteci. Acestea ofera informatii asupra directiei in care trebuie sa mergeti (prin orientarea sagetii), marcajului, locului de destinatie si a timpului pe care il aveti de parcurs (acesta este orientativ si difera in functie de nivelul de pregatire fizica si de pauze).Pe teren plat sau pante mici timpul de deplasare este de aproxmativ 4 km/h. Timpul poate diferi insa pe masura ce diferenta de nivel creste si evident, in functie de necesitatile grupului (popasuri, conditie fizica, gradul de dificultate al traseului si echipamentul pe care il detineti, bocanci adecvati, coltare, bete de trelling etc).In functie de gradul de dificultate al traseului, timpul de deplasare creste considerabil astfel:- grad mic de dificultate - dureaza aproximativ 3-6 h, cu o diferenta de nivel intre 300-700 m redus- grad mediu de dificultate - dureaza 4-8 h, diferenta de nivel este intre 500-1 000 m- grad mare de dificultate - dureaza 5-9 h, diferenta de nivel este intre 800-1 500 mLa plecarea pe traseu verificati pe indicator informatiile cu privire la diferenta de nivel si gradul de dificultate al traseului. Chiar daca la pornire drumul pare o usoara poteca prin padure, pe masura ce urcati situatie se va complica, apar stancile, este posibil sa fie nevoie de catarare, sa traversati zone cu grohotis si pante abrupt. Intrebati inainte un salvamontist, nu un alt turist pe care il intalniti pe drum.