O călătorie uimitoare care să ducă la amintiri de durată nu este atât de ușoară pe cât ne-am dori.

Pentru majoritatea oamenilor, timpul petrecut pe rețelele de socializare, verificând e-mailurile sau răspunzând la mesaje nu este tocmai un stimulent pentru starea de spirit. Dimpotrivă, se poate simți ca o pierdere de timp sau chiar ca o perturbare în timpul evenimentelor sociale. Mai mult, atunci când sunteți în vacanță, fie singur, cu prietenii sau cu familia, timpul petrecut pe telefon este și mai mult o pierdere.

Insula finlandeză Ulko-Tammio a anunțat că este o "insulă fără telefon" pentru lunile de vară, potrivit CNN. Măsura este menită să ajute oamenii să profite la maximum de vacanță.

"Dorim să îi îndemnăm pe turiști să își închidă dispozitivele inteligente și să se oprească pentru a se bucura cu adevărat de insule", a declarat Mats Selin, expert în turism insular la Visit Kotka-Hamina, care cuprinde zona insulei, într-un comunicat de presă publicat în iunie pe site-ul Visit Kotka-Hamina.

Experții spun că telefoanele noastre au potențialul de a ne îndepărta total de o călătorie.

"Dacă suntem complet absorbiți de dispozitivul nostru, atunci nu suntem cu adevărat prezenți. Suntem în altă parte, știi ... avem o conversație virtuală cu prietenii noștri, și suntem din nou în acea dramă, sau, suntem doar în mod constant tras înapoi cu un e-mail de lucru", a explicat pentru HuffPost Hilda Burke, un psihoterapeut din Londra și autor al "The Phone Addiction Workbook".

"Nu avem parte de acea schimbare vitală de scenă și de stimuli diferiți care, cred eu, reprezintă cu adevărat scopul unei vacanțe", a spus Burke.

De asemenea, nu beneficiați de acea parte a vacanței care o face revigorantă, interesantă și întineritoare. "Întregul scop al schimbării mediului este să fim expuși la ceva nou, la ceva diferit și să avem aceste căi neuronale diferite angajate", a adăugat ea.

În schimb, ești blocat în tiparul tău de viață fără vacanțe. Carder Stout, psiholog stabilit în Los Angeles și autor al cărții "We Are All Addicts", a subliniat că întregul scop al unei vacanțe este de a experimenta ceva nou.

Dacă oamenii sunt lipiți de telefoanele lor, "atunci nu facem decât să confirmăm că nu avem capacitatea de a ne extinde, de a evolua, de a crește și de a avea o experiență nouă", a declarat Strout pentru HuffPost. "Și, de asemenea, experiența de a fi în vacanță este într-adevăr despre a ne bucura unii de alții, despre a ne bucura de experiență."

Dar doar pentru că știm că a fi lipiți de telefon nu este grozav, nu înseamnă că nu este dificil să renunțăm la el cu totul. Pentru a vă ajuta în acest sens, experții au împărtășit câteva sfaturi pentru a reduce utilizarea telefonului în următoarea călătorie:

Începeți cu pași mărunți

Încă mai puteți folosi telefonul în vacanță (poate fi foarte stresant pentru dvs. să îl închideți complet), dar dacă îl folosiți mai puțin, veți avea o călătorie mai plăcută.

De exemplu, Burke a spus că, în loc să vă verificați telefonul la prima oră a dimineții, așa cum probabil faceți într-o zi obișnuită a săptămânii, verificați-vă telefonul puțin mai târziu.

"Luați micul dejun înainte de a vă verifica telefonul", a sugerat Burke. Sau închideți-l cu câteva ore înainte de culcare, în loc să îl închideți odată ce v-ați culcat.

Astfel de comportamente vă pot ajuta să vă creați un obicei de vacanță, care poate chiar se extinde și în viața de zi cu zi.

Dacă sunteți dispus să petreceți și mai mult timp fără telefon, Burke a spus că puteți încerca să petreceți o zi sau o după-amiază departe de telefon, cum ar fi în timpul unui tur sau al unei excursii. Stout a adăugat că puteți stabili, de asemenea, momente desemnate pentru utilizarea telefonului, cum ar fi verificarea acestuia la începutul zilei sau la o anumită oră după-amiaza. În acest fel, veți ști că nu pierdeți nicio actualizare importantă de la familia rămasă acasă.

Decuplați funcția camerei foto de la telefon

Dacă sunteți ca majoritatea oamenilor, vă bazați pe smartphone pentru camera foto în timpul vacanțelor, fie că faceți fotografii copiilor, părinților, atracțiilor sau dumneavoastră.

Acest lucru face dificil să vă lăsați telefonul la hotel în timpul unei călătorii. Stout a spus că vă puteți trece telefonul pe modul avion atunci când plecați, ceea ce vă va oferi în continuare acces la camera foto, dar va dezactiva mesajele și alertele primite. În acest fel, nu veți fi tentat să verificați mesajele text sau e-mailurile, dar puteți totuși să faceți fotografii cu familia într-un loc nou. (Și, dacă ajungeți să aveți nevoie de telefon pentru indicații sau pentru o aplicație de traducere, puteți dezactiva modul avion).

Mai mult, Burke a spus că cei care au o cameră foto fizică se pot baza pe aceasta în timpul călătoriei.

"Verișoara mea chiar face asta. Dacă pleacă într-o excursie de o zi, își va închide telefonul în cutia de valori a hotelului și va folosi o cameră foto, astfel încât să poată fi foarte, foarte prezentă", a spus Burke. "Așadar, cred că decuplarea funcției camerei de la telefon poate fi foarte utilă."

Desemnați o persoană din grup ca responsabilă cu telefoanele pentru ziua respectivă

Stout a spus că, între el și soția sa, doar unul dintre ei își va scoate telefonul în timpul zilei (iar telefonul este încă pornit pe modul avion).

Acest lucru poate ajuta la reducerea riscului ca două persoane să se simtă presate să își verifice telefoanele și, de asemenea, va scăpa de potențialul ca toți membrii unui grup să fie lipiți de telefoanele lor.

În plus, dacă vă îngrijorează posibilitatea de a vă rătăci fără aplicația de hărți într-o călătorie, această metodă vă permite să aveți în continuare acces la un telefon pentru orice nevoi logistice.

Pune telefonul într-un loc unde nu îl vezi

Există un motiv pentru care se spune "departe de ochi, departe de minte". Stout sugerează să vă puneți telefonul într-o geantă în momentele care ar trebui să fie desemnate pentru conversație, cum ar fi în timpul meselor.

"Dacă telefoanele sunt la vedere, există întotdeauna tendința de a dori să le ridicați și să vă uitați la ele, să vă jucați cu ele, să verificați rețelele sociale", a spus Stout.

"Dacă nu sunt vizibile și sunt într-o pungă închisă sub masă în timpul mesei ... aceasta este o modalitate excelentă de a vă bucura de conversație la prânz sau la cină", a menționat el.

Alegeți un ecran de blocare care să vă încurajeze să lăsați telefonul jos. Potrivit lui Burke, vă puteți folosi ecranul de blocare ca un memento pentru a vă limita timpul petrecut în fața ecranului.

"Imaginea de pe ecranul de blocare o folosiți ca pe un spațiu publicitar pentru a vă transmite un mesaj care să vă reamintească ce ați prefera să faceți decât să stați pe telefon", a spus Burke.

Poate fi o fotografie a familiei, un citat care să vă reamintească să fiți atenți sau chiar o fotografie a unui semn de stop real. Burke a spus că ar trebui să fie o imagine care să te facă să te oprești în loc și să te gândești la ceea ce faci.

"S-ar putea să te uiți în continuare pe telefon, dar cel puțin o faci conștient, în loc să dai scroll fără să te gândești, să ridici telefonul, fără să fii conștient de ceea ce faci, ceea ce este tipic comportamentului de dependență", a spus Burke.

În plus, această tactică exploatează realitatea că probabil vă uitați frecvent la telefon, dar folosește această realitate într-un mod productiv și constructiv pentru a încerca să limitați utilizarea telefonului, a adăugat ea.

Luați în considerare oprirea Wi-Fi-ului

Aceasta nu este întotdeauna o opțiune - nu puteți opri pur și simplu Wi-Fi-ul într-un hotel, de exemplu - dar, atunci când este posibil, Stout a spus că recomandă să opriți Wi-Fi-ul la o oră stabilită - mai ales dacă stați la un Airbnb sau la o companie similară de închiriere de case.

Stout a spus că, în familia sa, se oprește Wi-Fi-ul în jurul orei 20:00. "Astfel, se dezactivează toate ecranele din mediul înconjurător, computerele, chiar și televizorul și telefoanele noastre și, la acea oră, ne punem telefoanele deoparte", a spus Stout.

După ora 20.00, se vor bucura de mediul în care se află sau vor lua cina. "Avem o regulă conform căreia ecranele nu vor face parte din experiența noastră", a spus el.

Stout a spus că dacă întâmpinați rezistență din partea anumitor membri ai familiei, cum ar fi copiii, de exemplu, stabiliți această regulă din timp, astfel încât aceștia să fie conștienți de tipul de vacanță în care urmează să se îmbarce.

De ce este atât de important să faceți acest lucru

"Este foarte greu pentru oricine să fie prezent atunci când are telefonul la el și se concentrează pe el", a spus Stout. "Și sunt sigur că ați avut experiența în care ați fost la o masă și în loc ca oamenii să converseze unii cu alții, își trimit mesaje prietenilor pe telefon."

În plus, atunci când sunteți în vacanță și dați scroll prin fotografii, știri și postări, nu vă permiteți să fiți prezenți în timpul unei perioade care probabil v-a costat bani considerabili.

„O schimbare este la fel de benefică precum o pauză”, a declarat Burke. „Consider că în vacanțe nu obținem acea schimbare deoarece totul este atât de asemănător — ceea ce auzim, vedem și simțim.”

"Dacă simțurile noastre sunt într-adevăr implicate de smartphone-ul nostru și nu ne uităm, nu simțim mirosul mâncării uimitoare, mirosul florilor, senzația nisipului. Dacă nu ne implicăm cu adevărat simțurile, atunci nu suntem prezenți", a continuat Burke. "Știți? Așadar, putem la fel de bine să fim acasă dacă ne uităm doar la aceleași lucruri”.

