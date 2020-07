Autoritatile din Grecia "s-au sucit" peste noapte. Strainii sunt amendati drastic daca nu completeaza formularul special cu 48 de ore inainte de sosire

Potrivit informarii, turistii straini care ajung in Grecia trebuie sa completeze obligatoriu, cu minimum 48 de ore inainte de a intra pe teritoriul elen, un formular electronic special . Asa-numitul Passenger Locator Form (PLF) este valabil oficial incepand cu data de 1 iulie.Din cauza situatiei incerte de la punctele de trecere ale frontierei dintre Bulgaria si Grecia, multe fiind inchise temporar pentru implentarea unui sistem de scanare a codurilor QR, completarea PLF era acceptata si cu mai putin de 48 de ore inainte de intrarea in tara.Potrivit operatorilor din turism, incepand cu data de 7 iulie, vamesii greci nu mai accepta formulare care nu sunt completate cu minimum 48 de ore."Pana acum a fost acceptat verbal (ca perioada de gratie) ca pasagerii sa poata aplica pentru e-PLF chiar si la momentul imbarcarii sau la sosirea lor in Grecia. Acum insa, fara nicio notificare prealabila, Protectia Civila Elena a decis ca aceasta perioada a expirat, iar incepand din 7 iulie platforma este "blocata ca timp" si nu accepta nici o cerere mai devreme decat cele 48 de ore", se arata in informarea trimisa de operatorii in turism.Codul QR ar trebui sa fie receptionat in termen de maxim 20-30 de minute de la completarea cererii.In cazul in care turistii nu au formularul completat in termenii prevazuti, sunt amendati cu 500 de euro, amenda administrativa, in momentul in care ajung la destinatie."Atrag atentia tuturor care merg in Grecia sa completeze neaparat acest formular cu minimum doua zile inaintea plecarii. Cu cat mai devreme cu atat mai bine. Nu stim ce se va intampla daca nu primeste acest cod, pentru ca nici acest soft nu functioneaza perfect, eu sper sa gasim intelegere la autoritatile grecesti. Pentru ca la un avion de 200 de persoane, la una nu a functionat sau nu il are, cred ca ar trebui lasata sa treaca pentru ca sunt niste turisti care merg sa cheltuiasca in Grecia, sa le aduca incasari", a declarat Alin Burcea, directorul tour-operatorului Paralela 45, pentru Agerpres.