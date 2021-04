Cipru se redeschide pentru turisti din 10 mai. Vizitatorii vaccinati sau cu test PCR negativ sunt exceptati de la carantina

Conditia este ca vizitatorii sa fie vaccinati cu dozele necesare impotriva COVID-19 sau sa poata prezenta un test negativ PCR nu mai vechi de trei zile, a declarat adjunctul ministrului cipriot pentru turism , Savvas Perdios, luni, 26 aprilie, pentru agentia de stiri CNA.Pe langa tarile europene, pe lista Ciprului se afla numeroase alte state precum Rusia, UK, Emiratele Arabe Unite, SUA, Armenia, etc. Vor fi recunoscute vaccinurile aprobate de EMA , dar si Sputnik pentru turistii care vin din Rusia.Cipru va accepta turistii care au facut cele 2 doze de vaccin, indiferent de data la care au facut doza a doua. Se va putea merge in Cipru inca de a doua zi dupa administrarea celei de-a doua doze. Tara a intrat intr-o perioada de 14 zile de lockdown pentru a opri o crestere semnificativa a numarului de cazuri. Desi Cipru se afla pe lista galbena a Romaniei, turistii vaccinati care vin din aceasta tara in Romania pot intra fara nicio restrictie.