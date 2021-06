Paradisul de la Runc creat de doi tineri din Olanda. Si-au parasit tara pentru a face agroturism in Apuseni FOTO

Tara Nomada de la Runc

Minunatiile din Cheile Runcului

Cei doi au amenajat aici un hostel si ofera gazduire turistilor straini care vor sa viziteze Romania. Jordi si Bente au ajuns pentru prima data in Romania in anul 2010 si au fost fascinati de ceea ce au vazut aici. In 2015 s-au stabilit la Runc unde au cumparat au cumparat o casa veche de un secol si un grajd pe care, cu ajutorul prietenilor si al familiei, le-au transformat in locuinta pentru ei si hostel pentru turisti. Terenul aferent este folosit pentru camping."Amandoi am calatorit mult spre multe colturi impresionante ale lumii. Romania in schimb ne-a impresionat cel mai mult. In opinia noastra, Romania are cate un pic din fiecare tara. Primul lucru care ne-a sarit in ochi a fost ospitalitatea si ajutorul oferit de oameni. Am fost de-a dreptul impresionati de natura neatinsa si maniera traditionala de trai din satele mici. Aceste cunostinte pozitive despre Romania si visul amandurora de a trai autonom in munti au ajuns sa se contopeasca. Asa am hotarat ca in anul 2015 sa ne implinim visul in frumosul sat Runc, Ocolis", spun cei doi soti.Jordi si Bente cu primul lor copil. Foto: Facebook / Tara NomadaJordi si Bente ofera servicii turistice pentru straini, in special olandezi, care vin sa vada frumusetile salbatice ale Apusenilor. Vizitatorii sunt si din Canada, SUA si alte tari din Europa. Locuiesc la Runc impreuna cu cei doi copii ai lor, cel mic, de patru ani, fiind nascut in Romania. Terenul inconjurator a fost plin de urzici foarte inalte , iar facilitatile au fost minime. Pe scurt a fost foarte mult de lucru. Datorita ajutorului primit de la familie, prieteni si vecini, deschiderea oficiala a avut loc in iunie 2017. Cu campingul si hostelul nostru vrem in primul rand sa impartasim acest tinut minunat cu toata lumea. Speram ca tot mai multi oameni sa viziteze Romania, sa faca cunostinta cu ospitalitatea, diversitatea si natura incantatoare", mai spun cei doi olandezi.Foto: Facebook/ Tara NomadaSpatiul turistic amenajat de cei doi se numeste Tara Nomada. "Pamantul este lucrat cu ajutorul cailor si al boilor. Vacile si caprele pasc pe pajistile montane. Iarba este taiata cu coasa, iar capitele de fan sunt cladite cu ajutorul intregii familii. Oamenii inca convietuiesc in adevaratul sens al cuvantului, iar ospitalitatea este pe primul loc. In minunatii munti Apuseni inca exista sate autentice. Tara Nomada este situata intr-o vale ca in basme, imbratisata de peisaje montane care iti taie respiratia, pline de natura neatinsa. Prospetimea raului montan iti ofera vara racoarea necesara. Pomii fructiferi si nucii infloresc extraordinar in primavara , dau umbra vara si fructe toamna. Imprejurimile multilaterale ofera nenumarate rute pentru drumetii care isi schimba culorile in fiecare sezon , prezentand niste privelisti minunate. Impresionantele pajisti, formatiuni de roci, paduri neexplorate, pesteri , formatiuni geomorfologice strabatute de o vale transforma tinutul intr-un paradis", astfel descriu acestia micul lor coltisor de rai de la Runc. Satul este amplasat in comuna Ocolis, pe Valea Ariesului, la circa 30 de km de Turda si 50 de km de Campeni, la limita dintre judetele Alba si Cluj.Grajdul vechi a fost locuit ani intregi de catre o turma de oi, dar, intre timp, s-a transformat intr-un hostel cu stil autentic, reamenajat cu materiale naturale si prin metodele traditionale ale locurilor. Detalii despre acest loc pot fi obtinute de pe taranomada.com. Pentru cei doi olandezi a fost greu la inceput, dar acum s-au obisnuit si le place foarte mult in satul din Apuseni. Au invatat chiar si limba romana pentru a se putea descurca mai usor . Bente a invatat de la vecine sa prepare mamaliga si sarmale, doua dintre mancarurile traditionale romanesti care le plac mult celor doi. Sustin ca nu mai doresc sa se intoarca in Olanda, mai ales ca nu duc dorul prietenilor si al familiei, care ii viziteaza des in Tara Nomada de la Runc.In imediata apropiere a hostelului se afla atractii turistice spectaculoase. Farmecul zonei incepe cu Cheile Runcului si Cheile Pociovalistei. Relieful acestora este unul pitoresc, cu pereti inalti, aproape verticali. Cheile au fost create in sute de mii de ani de paraul Runc, prin masivul calcaros Vultureasa. O excursie pana in varful Cheilor Runcului ofera imagini unice, pana la Rosia Montana . Este o zona salbatica de o frumusete rara. Aria protejata Cheile Runcului este inclusa in situl de importanta comunitara Trascau si reprezinta cea mai spectaculoasa strapungere morfologica a crestei calcaroase, nu atat prin lungime, care ajunge la 1.800 de metri, cat prin amploarea dezvoltarii pe verticala, inaltimea peretilor in perimetrul cheilor depasind uneori si 450 de metri. Altitudinea maxima este de 982 de metri, in varful care domina dinspre vest cheile.Cheile Runcului, cu versantii care domina satul cu acelasi numeCheile Pociovalistei se afla la trei kilometri de Cheile Runcului si fac legatura spre Rezervatia Geobotanica Scarita-Belioara. Sunt o arie naturala complexa, constituita din forme de relief pitoresti, o asociatie de abrupturi prapastioase, creste, turnuri si hornuri. Vizitarea acestora se poate face intr-o zi, daca turistul este grabit, dar se poate realiza si pe parcursul mai multor zile, perioada care cuprinde obligatoriu si restul zonei. In Cheile Pociovalistei exista un aven ce poarta numele de Coada Catelei, iar in Cheile Runcului se afla "urma uriasului" si "izvorul cu apa vie". Aceste obiective turistice sunt mai putin stiute, dar de o frumusete rara. Pe crestele Varfului Plesa din Cheile Runcului se mai pot zari si astazi transeele din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.