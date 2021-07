Glampingul, noua fita printre turistii din Romania. Cazare la cort cu tot confortul unei camere de cinci stele

Solicitarile pentru astfel de vacanta au explodat in aceasta vara , dupa ce anul trecut, in vara restrictiilor, existau doar tatonari. Valea Prahovei , Brasov, Harghita, Covasna sunt doar cateva dintre multele zone turistice care ofera o astfel de experienta celor care vor sa petreca vacanta de vara altfel, dar fara sa renunte la confortul unei camere de hotel.Conceptul de glamping se refera pana la urma tot la camping, doar ca dimensiunile unui cort sau iglu sunt asemanatoare unei camere de hotel, cu dotarile specifice: mobilier, toaleta si uneori chiar chicineta. Marele avantaj al acestui tip de cazare este acela ca ofera experienta unor nopti dormite aproape sub cerul liber, pe plaja sau la marginea padurii, dar fara ca turistii sa renunte la comoditatea patului cu saltea."Glampingul se adreseaza in primul rand turistilor mai rebeli, care resping din start relaxarea in marile resorturi de lux de tip Ultra All Inclusiv. Este o alta categorie de turisti, clar. Noi avem si o unitate de cazare hoteliera si pot face diferenta intre clientii de aici si cei de la pensiune. Cei care vin la glamping cauta nonconformismul, ceva nou, mai ales ca este un concept recent intrat pe piata de la noi. Desi noi am deschis resortul inca de anul trecut, din aceasta vara au explodat rezervarile", a declarat unul dintre administratorii unui glamping din Vama Veche.Pe litoral , din aceasta vara au aparut astfel de resorturi cu corturi de lux inclusiv in zona Mamaia Nord, dar si la Corbu, direct pe plaja.Glampingul a invadat din aceasta vara inclusiv zonele turistice montane, in special in Brasov, Harghita, Covasna. Conceptul de lux la cort este mult diferit fata de cel de pe litoral, oferind turistilor care rezerva o astfel de vacanta variante de distractie cu mult mai consistente. Glampingul de munte se adreseaza unui public de nisa, in general turistilor tineri, care prefera sporturile extreme (scufundari, mounting bike, escalada, trasee montane de medie/mare dificultate, standing paddle, rafting etc.), dar exista resorturi de corturi de lux dedicate familiilor care vor sa le ofere copiilor mici experienta unei vacante la cort fara sa renunte la confort.Razvan Chitea, un antreprenor din Brasov, este unul dintre administratorii unui astfel de glamping amenajat intr-o zona de munte, in judetul Covasna. Resortul de corturi de lux a fost deschis la inceputul acestei veri, iar cererile de cazare sunt cu mult peste asteptari."Conceptul nu este chiar nou, dar in Romania, din cate stiu eu, cam acum trei-patru ani s-a deschis prima locatie de acest gen. Este diferit de campingul clasic unde cortul se pune direct pe pamant. La noi, singurul lucru pe care nu-l avem in cort este baia. Ea exista, dar langa unitatea de cazare. Pe noi ne-au cautat in general persoane mai tinere, dar si familii care vin cu copiii sa experimenteze dormitul la cort. Este altceva, cazare in mijlocul naturii, dar cu tot confortul", explica administratorul resortului.Acesta sustine ca in ciuda faptului ca judetul Covasna este recunoscut pentru temperaturile cele mai scazute inclusiv vara, in cort se poate asigura incalzirea cu ajutorul unor sobe pe lemn.Chitea sustine ca pentru turistii care prefera experiente ceva mai altfel, in zona exista atractii turistice atat pentru amatorii de sporturi extreme: scufundari intr-un lac artificial asistate de scafandrii profesionisti."Sunt persoane care vor sa se scufunde pur si simplu de curiozitate, ca o experienta si sunt cei care vor sa aprofundeze, pentru ca si acesta este un sport si este tratat ca atare, cu antrenament. Lacul este dedicat doar pentru scufundari", a explicat acesta. Pentru familiile cu copii, exista un muzeu etnografic in Covasna, unde sunt organizate ateliere de sculputura, de pictura axata pe traditia secuilor.Resorturile de glamping nu asigura mancarea, dar pun la dispozitia turistilor bucatarie complet dotata sau exista colaborari cu firme de catering care aduc hrana preparata direct la cort.Preturile nu sunt deloc mici. Chiar daca am fi tentati sa credem ca o cazare la cort, fie el si de lux, este cu mult mai ieftina decat cea la un hotel de patru stele, pretul porneste de la 250 lei si poate sari de 500 de lei pe noapte, in functie de dotari, zona si perioada din an.