Avalansa de glume facute dupa largirea plajelor din Mamaia. "Trebuie sa pui Google Maps cand te intorci la sezlong" VIDEO

Turistii care au ajuns deja la mare posteaza fotografii cu plaja largita, iar pe retelele sociale curg glumele pe aceasta tema:"Pana ajungi la apa ti se termina slapii""O sa moara de oboseala ala cu porumbu', sa bata plaja-n lung si-n lat""Aia din spate prind rasaritul la o ora dupa cei de pe mal""Cand pleci de pe plaja sa intri in apa trebuie sa iei si cateva sandwichuri pentru drum""Trebuie pus Google maps inapoi spre sezlong".Si presa locala face glume pe aceasta tema si scrie despre situatii imaginare despre turistii care au de strabatut drum lung pentru a ajunge sa faca o baie in mare."Emanuel Spitescu (32 de ani) a venit tocmai de la Tulcea, pe bicileta, pentru a face o baie in mare. Din pacate, barbatul nu a mai apucat sa-si vada visul cu ochii, el fiind gasit lesinat pe plaja, la aproximativ 500 de metri de mal", scrie constantadeazi.ro Si pe pagina de Facebook Dobrogea live oamenii se distreaza pe aceeasi tema.Unii fac o constatare: "Plaja XXL"Altii vin cu recomandari:"Cine nu prinde loc aproape de apa, mai bine sta acasa, pentru ca o intrare in apa si o iesire trece ziua.""Sa faca o linie de autobuz cu mai multe statii, de la capatul plajei si pana la buza marii"Lucrarile de innisipare continua in zona Navodari si fac parte din proiectul "Reducerea eroziunii costiere, implementat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, insemnand lucrari de reducere a eroziunii costiere pentru 11 sectoare: stavilarele Edighiol/Periboina, Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie, Costinesti, Olimp, Jupiter- Neptun , Balta Mangalia- Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai.