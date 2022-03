INS: Mai multi turisti straini in Romania, mai putine concedii in afara tarii pentru romani

Numarul turistilor straini care au vizitat Romania in luna septembrie a crescut cu 1% fata de luna septembrie 2009, in timp ce numarul romanilor care au plecat in strainatate a scazut cu 7,9% comparativ cu aceeasi perioada din 2009.

Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, in luna septembrie 2010, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile si innoptarile in structurile de cazare au inregistrat o crestere cu 7,6% respectiv, cu 0,8 %.

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2010 au insumat 579.900, in crestere cu 7,6 % fata de cele din luna septembrie 2009. Sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in luna septembrie 73,6% din numarul total de sosiri, in timp ce turistii straini au reprezentat 26,4% din numarul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna septembrie 2009, arata datele INS.

Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna septembrie 2010 au insumat 1.653.300, in crestere cu 0,8% fata de cele din luna septembrie 2009. In 81,2% din numarul total de innoptari a fost vorba de turisti romani, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 18,8%.

Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna septembrie 2010 de 651.600, in crestere cu 1,0% fata de luna septembrie 2009. Majoritatea vizitatorilor straini provine din tari situate in Europa (93,1%). Din statele Uniunii Europene s-au inregistrat 54,9% din totalul sosirilor vizitatorilor straini in Romania. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au inregistrat din Ungaria ( 38,2%), Bulgaria (18,3%), Germania (9,7%), Italia (7,6%), Polonia (4,9%) si Austria (3,7%).

Ads

Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna septembrie de 971.800, in scadere cu 7,9%, comparativ cu luna septembrie 2009. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii romani pentru plecarile in strainatate, reprezentand 77,4% din numarul total de plecari.

Cu 7,4% mai putine concedii in strainatate in 2010

In primele noua luni ale anului, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 4.689.400, in scadere cu 2,4% fata de perioada similara din 2009.

Sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in

perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 77,7% din numarul total de sosiri, in timp ce turistii straini au reprezentat 22,3% din numarul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din aceeasi perioada a anului trecut, arata INS.

Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie au insumat 12.542.900, in scadere cu 9,4% fata de cele din primele noua luni ale anului 2009. Innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 82,7% din numarul total de innoptari, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 17,3%.

Ads

Sosirile vizitatorilor straini in Romania au fost in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 de 5.844.200, in crestere cu 0,1% fata de perioada similara din 2009. Majoritatea vizitatorilor straini provine din tari situate in Europa ( 94,6%). Din statele Uniunii Europene s-au inregistrat 59,7% din totalul sosirilor vizitatorilor straini in Romania. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au inregistrat din: Ungaria (38,8%), Bulgaria (16,9%), Germania (8,9%), Italia (7,2%), Polonia (5,8%).

Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost de 8.506.600, in scadere cu 7,8%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2009. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii romani pentru plecarile in strainatate, reprezentand 75,5% din numarul total de plecari.

A.T.

Ads