Muntenegru a redeschis granitele pentru cetatenii tarilor Uniunii Europene. Nicio cerinta legata de COVID-19 in disperarea de a plati datoria catre China

Vizitatorii din UE pot intra in tara balcanica fara nicio cerinta legata de COVID-19, relateaza agentia de presa croata HINA.Pana acum, doar cetatenii tarilor din regiune puteau intra in Muntenegru fara un test de coronavirus sau certificat de vaccinare.Autoritatile sanitare muntenegrene afirma ca 30% din populatia adulta a tarii a primit o doza de vaccin anti-COVID-19 si 20% au fost imunizati complet.Muntenegrul inregistreaza in prezent cea mai scazuta rata de infectare cu noul coronavirus din iulie 2020.Joi, numarul de contaminari noi raportate a fost de 41, cu 4 decese, numarul total al cazurilor de infectare de la debutul pandemiei in micul stat cu putin peste 620.000 de locuitori fiind de 99.000 si 1.591 decese.Pe de alta parte, statul Muntenegru inregistreaza o situatia financiara dezastruoasa, fiind dator vandut Chinei , si are nevoie acuta de venituri pentru a plati primele rate dintr-un credit de un miliard de dolari.Turismul este principala sursa de venit a tarii balcanice cu iesire la Marea Adriatica.