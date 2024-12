O importanta atractie din Brasov are o problema care ii enerveaza pe turisti

Liftul pe plan inclinat care duce turistii in doar 50 de secunde la Cetatea Rasnov s-a stricat intr-o perioada in care turismul infloreste in zona Brasovului.

Astfel, singurele optiuni ramase disponibile sunt mersul pe jos sau trenuletul turistic. Insa niciuna dintre aceste variante nu este la fel de rapida ca liftul cu cremaliera, asa ca multi dintre turisti au renuntat la vizita planificata, potrivit Digi24.

"Este o piesa care raspunde de deschiderea si inchiderea usilor. S-a facut pe 3 ianuarie comanda", a declarat Elena Nan, administratorul liftului.

Piesa costa aproape 200 de euro si a fost comandata din Elvetia. Reparatia ar urma sa fie finalizata in doua saptamani. Viceprimarul Mariana Ducar spune ca, in primul rand, a fost afectat turismul.

In luna decembrie 2018, 900 de turisti au folosit ascensorul inclinat, comparativ cu luna decembrie a anului 2017 cand cifra a fost tripla. Pretul unei urcari este 12 lei pentru adulti si 6 lei pentru copii.

