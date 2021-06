S-au deschis plajele in Bulgaria. Ce preturi promotionale au pregatit pentru romani

"Pe 15 iunie, asteptam primul zbor charter din Olanda, iar pe 17 iunie, din Belgia. Desi doar 20% dintre hoteluri sunt deschise in prezent, previziunile pentru aceasta vara sunt ca vor fi deschise majoritatea hotelurilor din Sunny Beach", a declarat Teodor Pastarmadjiev, membru al Consiliului de Administratie al Uniunii Proprietarilor din statiune, potrivit BNR .bg.Romanii care planuiesc un sejur pe litoralul din tara vecina trebuie sa stie ca accesul in statiune se efectueaza prin noua puncte de control.Cei care opteaza pentru un sejur in Sunny Beach beneficiaza de preturi promotionale.Costurile pentru inchirierea umbrelelor si sezlongurilor a fost redus cu 50%. Acestea se pot inchiria acum pe plaja bulgareasca la preturi variind intre 2,25 si 2,50 euro. Parcarea in zona albastra din complexul Sunny Beach costa circa 1 euro pe ora. Conditiile pentru a intra pe teritoriul Bulgariei au fost relaxate , romanii nu mai trebuie sa prezinte la granita nici adeverinta de vaccinare, nici test negativ pentru Covid-19. Pentru a intra in Bulgaria este nevoie acum doar de documentele obisnuite, carte de identitate sau pasaport.