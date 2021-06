Experienta infioratoare traita de un roman pe drumul spre Grecia: "Masina se apropia pe contrasens fara sa reactioneze la claxoane"

"O masina a incercat sa ne opreasca fortat, intre localitatile Kutsina si Petko Karavelovo ( Bulgaria ) acum 2 ore (in jurul orei 3 dimineata), si apoi credem ca a venit dupa noi, dar nu stim exact pentru cat timp... i-am pierdut urma repede. Aveti grija!", povesteste acesta pe pagina de Facebook Forum Grecia "Mai exact: eram in urcare, pe un drum cu 2 benzi (1+1) intr-o zona pustie. Pe banda noastra se apropia de pe contrasens masina respectiva, fara sa reactioneze la claxoane si flashuri. In timp ce am ocolit-o repede prin stanga mea, ea deja incepuse sa se pozitioneze de-a curmezisul drumului. Daca mergeam ceva mai incet, intra in noi. O persoana era deja afara din masina gesticuland, pana sa o evitam complet. Cred ca era gata de iesit. Nu am putut vedea nici marca, nici numar, nimic. Si forma imi e neclara, desi tind spre ceva gen papuc", incheie acesta postarea.Multi membri ai paginii povestesc ca au trecut, la randul lor prin situatii similare:"De cand mi a furat masina in 2017 merg numai ziua si cu ochii in patru""Am patit-o si noi in urma cu ceva ani. Eram in BG, pe drum de noapte spre Thassos. Drum de munte, curbe fara vizibilitate, nopte, pustiu, dreapta panta, stanga prapastie. Doua camioane ne-au bagat la mijloc, noi fiind cu doua autoturisme. Si a urmat niste minute bune de sicane. Nu ne lasau nici in fata nici in urma. Apelul la 112 s-a lasat cu un raspuns al unei bulgaroaice care nu stia engleza. In final am ajuns la un giratoriu, o benzinarie, etc si am depasit. O experienta pe care nu o voi uita.""Se practica de multi ani. Nu toti pica in plasa lor. De recomandat este sa traversezi ziua Bulgaria sau pe o ruta care este circulata. Sau sa fie uniti romanii, sa traverseze mai multe masini impreuna. Asa nu prea se baga. Singur esti victima.""Este reala treaba, acum 2 ani, tot pe drumul Makaza, eram 2 masini, a venit un Mercedes cu viteza mare din spate cu geamuri negre, a ajuns in dreptul nostru si mergea paralel cu noi, (cred ca se uitau in masina noastra), apoi treceau in fata noastra si mergeau incet, ii depaseam, veneau iar tare (noi 130-140/h, ei 170-180/h), iar veneau in fata noastra si o lasau la 80-100/h, treaba s-a repetat de 3-4 ori, pana am intrat in primul oras mai mare si am oprit la o benzinarie unde erau multi oameni in ea. Au trecut pe langa benzinarie si nu i-am mai vazut dupa. La 2 saptamani ma intalnesc cu un agent de vanzari la mine in zona si imi spune ca a patit-o in Bulgaria, i-au aruncat o scandura plina de cuie pe sosea, si au facut pana instant, 7-10 gauri in anvelopa. Au iesit 10 indivizi din boscheti si i-au golit de toate bunurile, au ramas doar cu masina. Mentionez ca am traversat Bulgaria de minim 20 ori noaptea in ultimii 10 ani. A fost singura data cand am simtit ca sunt urmarit special, m-am simtit in pericol. Atentie mare, ochii in 4, pericolul exista", confirma altcineva.