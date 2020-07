Romania, pe locul 3 in "topul" cazurilor de COVID-19 din Grecia. Cati bolnavi au fost depistati la granitele elene intre 1 si 19 iulie

Raportul a fost prezentat de catre Nikos Hardalias, Seful Protectiei Civile din Grecia , in seara zilei de marti, 21 iulie.Contine informatii referitoare la testele pentru COVID facute in perioada 1-19 iulie.918.032 de persoane au intrat in Grecia in perioada 1-19 iulie 2020. 620.652 de persoane au intrat in tara prin aeroporturi, 48.720 prin porturi si 248.660 prin frontierele terestre.In aceasta perioada, s-au efectuat 127.900 teste, adica 13% dintre calatori au fost supusi unui test COVID-19: 98.284 de teste au fost efectuate pe aeroporturi, 6.119 in porturi si 23.497 la frontierele terestre, arata administratorii grupului de Facebook Din cele 127.900 teste efectuate la granite in perioada 1-19 iulie, 295 au fost pozitive. Datele statistice mai arata ca 225 de turisti depistati cu COVID-19 provin din tari balcanice, adica un procent de 76% din total."53 din cazurile confirmate in randul calatorilor sunt inca active, 35 nu sunt active, iar restul s-au intors in tarile lor", a afirmat Hardalias.Majoritatea cazurilor confirmate in randul turistilor sunt din Serbia (78), urmate de Bulgaria (63), Romania (61), Albania (23) si SUA (6)."Stiam ca vor exista cazuri importate de la vizitatori straini, dar am pus in functiune sistemul de testare a calatorilor si urmarirea posibilelor cazuri, astfel incat atat vizitatorii, cat si cei care lucreaza si locuiesc in zone cu turism sa fie protejati", a spus Nikos Hardalias la prezentarea raportului.