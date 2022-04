Se schiaza pe Valea Prahovei. La Sinaia zapada are o jumatate de metru

Chiar daca in restul tarii temperaturile sunt neobisnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului, pe Valea Prahovei zapada atinge chiar si jumatate de metru, turistii putand schia in liniste.

La Sinala, pe partiile de mare altitudine din Valea Dorului si Valea Soarelui, zapada naturala are chiar si jumatate de metru, iar la Poiana Brasov aproape 40 de cm, informeaza Mediafax.

La Azuga au fost pornite tunurile de zapada pe partiile pentru incepatori, iar la Sorica stratul de zapada naturala atinge 40 de cm. Pe partiile Cazacu scoala si incepatori stratul de zapada artificiala atinge 20-25 de centimetri.

In statiunea Busteni inca nu se schiaza. "Partia Kalinderu este pregatita din punct de vedere tehnic, dar din cauza temperaturilor ridicate nu avem zapada. In schimb este deschis fun-park-ul", a declarat administratorul partiei, Mihai Dobre.

In schimb, se poate schia in Poiana Brasov, in partea superioara a Masivului Postavarul, unde stratul de zapada masoara aproximativ 40 de centimetri, cea mai mare parte fiind zapada artificiala.

In prezent, sunt functionale patru instalatii pe cablu: telecabina Kanzel, telegondola, telescaunul Ruia si teleschi Ruia.

Tarifele pe transportul pe cablu sunt aceleasi din anii precedenti. O urcare sau o coborare cu telecabinele din Poiana Brasov costa 20 de lei pentru adulti si 10 lei pentru copiii intre 6 si 12 ani.

In ceea ce priveste accesul pe puncte la telecabine, telegondola, telescaune si teleschiuri, cea mai ieftina cartela, de 6 puncte, costa 30 de lei pentru adulti si 15 lei pentru copii, iar cea mai scumpa, cu 240 puncte, costa 530 de lei pentru adulti si 290 de lei pentru copii, informeaza sursa citata.