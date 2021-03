Ministrul Nasui spune ca statul roman va emite certificate pentru romanii vaccinati care doresc sa calatoreasca in Grecia

Discutii similare cu Israel

El a primit vizita ministrului grec al Turismului, Charis Theocharis."Discutiile sunt sa avem niste documente care sunt mutual recunoscute, iar cuvintele-cheie trebuie sa fie si in engleza, cuvinte precum "pozitiv", "negativ", de exemplu. In zona aceasta este discutia, pentru recunoasterea bilaterala a acestor documente. Decizia finala o vom lua intr-o sedinta de Guvern, dar aceasta este directia in care vom merge", a spus Nasui, in cadrul unor declaratii de presa comune cu ministrul grec, la finalul intalnirii.Nasui a precizat ca scopul Guvernului este, in primul rand, sanatatea oamenilor, in al doilea rand sa continue vaccinarea si, in al treilea rand, deschiderea granitelor."Nu vorbim doar despre persoanele vaccinate, ci de trei categorii de documente pe care am putea sa ni le recunoastem reciproc pana ce UE aproba certificatul digital. Vorbim despre testul negativ de Covid, deci persoane care nu au boala, care nu prezinta risc, vorbim despre persoane care au testul de anticorpi pozitiv, adica au trecut deja prin boala si s-au imunizat in mod natural, si vorbim, evident, si despre persoane care s-au vaccinat", a precizat ministrul roman.El a mai spus ca a avut discutii similare si cu reprezentantii altor tari, mentionand Israelul.La randul sau, ministrul grec, Charis Theocharis, a afirmat dupa intalnirea cu Nasui ca Grecia isi doreste sa primeasca turistii romani cat mai repede si ca cele doua Guverne sunt deschise sa recunoasca reciproc aceste documente cu care turistii vor putea calatori."In acest moment exista restrictii pentru straini, dar foarte curand, zilele urmatoare, vom ridica aceste restrictii pentru cei vaccinati. A doua faza va fi in aprilie, iar in 14 mai va fi a treia faza", a spus reprezentantul Guvernului elen.Intrebat daca statul grec va recunoaste certificatul eliberat de autoritatile romane, pana ce UE va aproba unul universal, el a raspuns: "Sigur ca da, acesta a fost si scopul vizitei mele in Bucuresti, a fost subiectul discutiilor, cum sa o facem, sa aflam de la Guvernul roman cum o vom face. Noi vom oferi toate detaliile catre partea romana, astfel incat sa putem face acest lucru"."Ambele tari sustin initiativa UE de a exista acest certificat digital, iar intre timp suntem deschisi sa discutam bilateral detaliile tehnice, pentru ca toti cei care doresc sa poata veni in Grecia, fara griji, fara cozi, fara intrebari cum vor putea face asta sau nu. Deci suntem aici sa ne aratam deschiderea ca toata lumea este binevenita, suntem aici sa rezolvam probleme si sa discutam ce sa facem pe termen lung, cum putem face ca sectoarele private ale celor doua tari sa coopereze mai mult, in special in zone unde avem legaturi stranse, precum manastirile, bisericile", a continuat oficialul de la Atena.El a aratat ca hotelierii greci pregatesc beneficii suplimentare pentru cei care fac testul PCR, care exced ca valoare costurile cu acest test."Asa ca turistii care fac testul castiga de doua ori: se bucura de vacanta si primesc mai mult", a concluzionat Theocharis.Anterior, tot vineri, intr-o conferinta de presa, el a aratat ca sezonul turistic in Grecia va incepe oficial pe 14 mai, insa turistii romani si cei din UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in aceasta tara."Romania este prima tara pe care o vizitam dupa finalizarea planului de deschidere a sezonului. Avem un plan integrat si vrem sa aratam ca se poate face turism si in conditii de pandemie , iar turistii sa aiba o experienta frumoasa si sa fie in siguranta, ei si ceilalti", a spus ministrul grec.El a aratat ca, pentru a intra in Grecia, turistii trebuie sa indeplineasca una dintre cele trei conditii: fie sa prezinte un test negativ, fie dovada vaccinarii, fie sa fi trecut prin boala si sa prezinte un test de anticorpi.De asemenea, turistii pot fi testati aleatoriu la granita cu teste rapide, iar cei testati pozitiv vor sta in carantina intr-un hotel din Grecia, costurile de cazare fiind acoperite de partea greaca.La fel ca anul trecut, copiii sub 10 ani nu necesita testare."Ne dorim ca UE sa faca proceduri foarte rapide pentru a dezvolta si a emite certificatul verde de sanatate, dar pana atunci purtam discutii tehnice cu ministrul roman al Turismului sa acceptam certificatele emise de statul roman, care sa fie si in limba engleza", a aratat Theocharis.Potrivit acestuia, dupa finalizarea vaccinarii populatiei vulnerabile, in Grecia va fi vaccinat si personalul din turism "Turistii romani sunt foarte, foarte importanti pentru noi. Nu neaparat din perspectiva economica, ci si pentru ca intre cele doua tari exista legaturi stranse, istorice si vrem sa avem granitele deschise pentru a mentine legaturile intre cele doua tari", a mai aratat Theocharis.Potrivit acestuia, moto-ul acestui sezon este "Tot ce vrei este Grecia"."Tot ce are nevoie inima voastra si doreste o sa gasiti in Grecia: istorie, orase moderne, cultura, distractie, mancare buna, peisaje , schi, brazi, insule mici, plaje ascunse, locuri superbe, cazare de lux si campinguri. O sa gasiti zambete peste tot, o primire calduroasa, oamenii va indragesc foarte mult, o sa aveti amintiri si experiente frumoase si o sa va incarcati bateriile, lucru atat de necesar pentru aceasta perioada din care trecem", a subliniat ministrul grec.La randul sau, Grigorios Tassios, presedintele Asociatiei Hotelierilor din Grecia, aflat in delegatia elena, a afirmat ca hotelierii din Grecia asteapta, anul acesta, aproximativ 700.000 de turisti romani, la jumatate fata de numarul inregistrat in 2019, inainte de pandemie."In 2019, au fost 1,4 milioane de turisti romani in Grecia, din care un milion in nordul tarii. Estimam ca cel putin jumatate din acest numar de oameni vor putea veni anul acesta. Anul trecut, numarul turistilor a fost de aproximativ 300.000", a spus Tassios."In ceea ce priveste costurile testelor PCR, care sunt in jur de 50 de euro in Romania, vom face o incercare, vom sta de vorba cu reprezentantii hotelurilor, mai ales cu cei din nordul Greciei, dar si din insule, pentru a finanta 50% din costul testului PCR. Aceasta nu rambursand oamenilor banii, ci oferind servicii suplimentare, fiecare hotel cum poate. De exemplu, vouchere pentru masa sau excursii, in cazul hotelurilor mai mari, iar in cazul celor mici sunt posibile colaborari cu tavernele apropiate", a explicat reprezentantul hotelierilor greci.El a mentionat ca discutiile sunt incipiente, dar este convins ca din ce in ce mai multe unitati de cazare se vor alatura acestei initiative."Majoritatea turistilor vin din iunie, cand se termina scolile. Suntem optimisti ca vom avea un flux al turistilor destul de mare, care va ajuta economia Greciei si afacerile noastre. Grecia continua sa fie la un nivel ridicat de cereri de calatorie si noi, ca oameni de afaceri, dorim sa sprijinim acest climat favorabil prin initiative de acest fel", a continuat Tassios.In ceea ce priveste masurile de siguranta, el a precizat ca masca este obligatorie in toate locurile publice, mai putin pe plaja , unde se va recurge doar la distantare."Anul trecut, hotelurile noastre au avut un certificat prin care se evidentia ca sunt respectate toate regulile. Acest certificat exista la fiecare intrare, la fiecare hotel. Anul trecut, existau foarte multe puncte stricte, de exemplu nu puteai sa te servesti singur la bufet. Acest lucru se va schimba acum. Va fi bufet normal, insa se va purta masca peste tot, distanta sociala si clientii vor beneficia de dezinfectante si de manusi de unica folosinta la bufet, ceea ce arata ca intram intr-un mod de functionare normal, fara sa insistam pe reguli prea stricte", a mentionat Tassios.