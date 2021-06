Ce se intampla cu turismul la Marea Neagra, in acest an. "Multe hoteluri au un grad mare de ocupare. Turistii au rezervat sejururi inca din iarna"

Ce straini asteptam pe litoral

Cu ce i-am putea atrage pe turisti

Influenteaza ciclonul de la Marea Neagra turismul de pe litoral?

Contactat de Ziare.com, consultantul in turism Traian Badulescu a precizat ca unii hotelieri de la malul Marii Negre s-au promovat bine si au avut cerere pentru sejururiIntrebat daca hotelierii isi pot recupera din pierderile provocate de pandemie, Traian Badulescu a spus ca "prognoza nu este foarte rea. Sunt multe hoteluri cu un grad de ocupare mare, insa pentru perioada iulie-august. S-au promovat bine si au ajutat si agentiile de turism, mai ales in zonele cele mai cautate: Mamaia , Mamaia Nord- Navodari, Eforie Nord.As sublinia ca s-au dezvoltat in ultima vreme si staiunile Neptun si Jupiter pentru ca au fost mai multe investitii. Sunt hoteluri renovate. Si in Venus este la fel, au fost rezervari si in Vama Veche, pe partea de distractie si non-conformism.Turistii au prins si oferte speciale, mult mai flexibile. Multi s-au rezervat inca din iarna, din lunile ianuarie, februarie sejururi, pentru ca au fost reduceri de pana la 40%, cu oferte mai flexibile, cu anulare cu o luna inainte, nu cu mai mult timp, in cazul in care se intampla ceva", a explicat consultantul in turism.El este de parere ce rezervarile au mers bine pe litoralul romanesc pentru ca oamenii s-au gandit ca vara va fi o relaxare. "Nu se stia din iarna ce se intampla cu plecarile in strainatate, ce tari vor fi in zonele galbene sau versi, insa in Romania se asteptau la libera circulatie, ceea ce se si intampla in prezent.Si in Bulgaria se circula pe baza de buletin, vad ca si Grecia a intrat in lista verde.Acum, plajele marite ar putea sa atraga si la noi turisti straini. Acum marea Neagra are, in unele zone, cele mai mari plaje din Europa. Este normal ca turistii romani sa vrea sa mearga pe alte plaje, la Marea Egee, unde sunt palmieri, este alta clima, insa si noi am putea atrage turisti straini, pentru ca tocmai aceste plaje ar putea fi un atu, pe langa zonele de distractie si de tratament la malul marii.Oricum, in cativa ani, tot litorlul va avea plaje mai late, ceea ce este foarte bine", a mai spus Badulescu."In ultimii ani veneau turisti din Israel, mai veneau din Germania, dar cei mai multi, din nostalgie. Erau romani, sasi de exemplu, stabiliti de multi ani in Germania. Mai veneau din tarile nordine, insa foarte putini. Dupa Revolutie veneau multi straini, este drept, insa mai tarziu nu am mai putut sa-i recuperam pentru litoral. Au fost incercari, au fost chartere si cu Germania si cu tarile nordice, dar fara mare succes.Astfel, peste 95% dintre turistii de pe litoral sunt romani", a explicat consultantul in turism."Litoralul si Romania, in general, ar trebui mai promovate mia agresiv, in sensul bun, ar trebui si sezonul marit. Insa aici este un cerc vicios. Hotelierii nu deschid ca nu au turisti, turistii nu vin pentru ca nu este deschis.Bulgaria are sezonul mult mai mare fata de noi. Bine, la ei este mai cald pentru ca sunt mai la sud, insa au reusit sa atraga turisti inca din aprilie si pana la sfarsitul lui octombrie, chiar daca au mai putini. Bulgarii nu mai mergeau atunci, insa nordicii prefera perioadele mai racoroase. Evita caldura excesiva, insa sunt turisti care vaneaza oferte. Iar in estra sezon , intotdeauna este mai ieftin Acum am putea proni si noi de la zero. Pandemia a generat si un restart si depinde de fiecare cum se promoveaza. La noi mai este si Delta Dunarii in apropiere si conteaza pentru amatorii de excursii pentru ca este un obiectiv unic in Europa.Si Constanta este o destinatie interesanta, pentru ca turistii pot sa combine o distractie la mare, pentru ca este si acolo plaja destul de buna cu un city break, pentru ca are obiective turistice , culturale", a mai precizat Traian Badulescu.De mai bine de o saptamana, vremea este urata in toata tara, iar la malul marii a venit un ciclon periculos. Unii turisti s-au anulat concediile, altii s-au bazat pe noroc, insa, se pare ca aceste anulari nu sunt foarte multe pentru ca nici nu au fost facute prea multe rezervari pentru extrasezon."Vremea de acum nu influenteaza prea mult turismul pe litoral pentru ca lumea nu prea merge acum la mare. Se asteapta vacantele copiilor.Poate sa afecteze turismul de weekend, partial. Unii merg si pentru distractie, in cluburi, pentru acum s-au relaxat masurile.Oricum, la noi mai si iunie sunt luni ploiase de mai multi ani. Adica nu ne ia prin surprindere acum. La noi, sezonul bun pentru litoral este in perioada iulie, august si jumatatea lunii seprembrie. Atunci la noi si chiar si la vecinii bulgari, clima este cea mai buna.Traditional, romanii nu merg la inceputul lunii iunie la mare. Vin de obicei, in a doua jumatate a lunii cand iau si copiii vacanta.Problema este ca nu avem turisti straini, iar acest fapt se simte si la vecinii bulgari. La ei vin mai tarziu sunt germanii, britanicii sau turistii rusi.Au un grad de ocupare mic.Vesticii au un obicei de a merge si in extrasezon, in mai, iunie, septembrie, pe cand turistii romani incep sa isi cumpere sejururi din iulie", a explicat Badulescu.Anul trecut, hotelierii de la mare au avut de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus.Potrivit unui raport INS, numarul total de turisti straini cazati in structurile de cazare turistica colective in trimestrul I 2021 a fost de 64,1 mii persoane, cheltuielile acestora insumand 171,5 milioane de lei.