Un fost lagar de concentrare, transformat in statiune de lux (Foto)

Un fost lagar de concentrare aflat pe o insula din Muntenegru va fi transformat intr-o statiune luxoasa.

Guvernul din Muntenegru a dat unda verde in aceasta saptamana pentru a tranforma intr-o statiune de lux o fortareata aflata pe o insula si care a fost folosita ca un lagar de concentrare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, arata The Telegraph.

Statiunea care se afla pe insula Mamula va avea o piscina foarte mare si luxoasa, spa, un ring de dans, restaurante interioare si exterioare, un club pe plaja si un port pentru iahturi.

Constructia a fost ridicata in 1853 si era folosit initial ca un punct de aparare strategica pentru granita sudica a imperiului Austro-Ungar. In timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost folosita ca un lagar de concentrare.

Foto: Salt&Water

Peste 100 de persoane au fost ucise in lagarul de pe insula Mamula. "Era frig, erau infometati si conditiile erau foarte proaste", a declarat Jovanka Uljarevic, nepoata unei femei inchise in lagar.

Dezvoltatorul care se va ocupa de realizarea statiunii de lux a sustinut ca va crea 200 de locuri de munca si ca va aduce 7,5 milioane de euro statului muntenegrean pe o perioada de 15 ani.

Foto: Salt&Water

A.G.