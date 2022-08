Prima vacanță în Albania a unor turiști români: "Când mergi pe partea din spatele plajei parcă ești în Ucraina după război"

Unii turiști români au renunțat la destinațiile tradiționale pentru vacanța de vara și explorează locuri noi, anul acesta.

Este cazul unei familii care a mers pentru prima oară la mare în Albania. O româncă a împărtășit pe Facebook impresiile la cald despre această experiența. Aceasta s-a referit la cazare, plajă, mâncare și traseu, însă a formulat și sfaturi pentru cei care planifică să viziteze Albania, într-o postare pe Facebook:

"Albania primul an.

Mă gândeam să spun și experiența noastră, pentru că nu am găsit niciunde detaliile pe care aș fi vrut să le știu înainte să merg."

Cazarea

"Am stat în Durres la hotel Zanzi 3*, camere de 3*, aer condiționat, micul dejun a fost cam același mereu, dar important era că mereu era mâncare pentru toată lumea, personalul super de treabă și ok, curățenia era curățenie, problema lor e că nu au parcări, și problema parcărilor in Albania e urâtă. Cel puțin pt o persoana stresata ca mine, dar băieții de la hotel au fost drăguți și ne-au parcat mașina ei, pe marginea drumului când s.a eliberat locul, doar că nu prea poți pleca cu mașina de acolo, ceea ce e nasol."

Plaja

"Curată, îngrijită, nisip, normal că apa nu e limpede când e cu nisip, dar nici murdară nu o pot numi, a fost ideal pentru copii, iar intrarea în apa, a fost super faină, fiind apa mica și copii având mult spatiu, încât oamenii nu stăteau apropiați unii de alții... Trebuia să mergi mult în larg pentru a avea apă până la piept."

Ads

"Nimeni nu a spus-o, dar plaja e faină, tot ce ține de turism e ok, însă când mergi pe partea din spatele plajei parcă ești în Ucraina după război, clădiri care stau sa pice, multă sărăcie și foarte multa mizerie."

Mâncarea

"Nu as lua niciodată mai mult decât micul dejun, mâncarea e ieftina, buna și multă, și am nimerit câteva terase cu mâncare delicioasă. Sa nu vă lăsați furați de aspect, unele care arata bine,nu au nici mâncare buna,nici preturi bune și nici personal drăguț.

Câteva locuri unde as mai merge să mănânc: terasa Henry, Restaurant Cosmo, și cofetăria / pizzerie Pelikan, e in spatele hotelului Zanzi, unde am mâncat cea mai buna pizza, și cele mai bune prăjituri la prețuri de nimic.

Serviciile foarte ok și oamenii foarte deschiși."

Sfaturi

"Căutați cazare cu parcare privată.

Cazare cu plajă privată (pentru că cele care închiriază șezlonguri sunt destul de puține)

Ads

Luați cazarea cu mic dejun pentru că se merită sa mâncați zilnic în alt loc (noi așa am făcut)."

Traseu

Dus: România - Serbia (6,5 euro autostrada) - Kosovo (15 euro asigurare) - Albania (5 euro tunel)

Întoarcere: Albania (5 euro tunel) - Kosovo - Macedonia (3 euro autostrada) - Serbia (12 euro autostrada)"

Plăți

"Am plătit în euro peste tot, noi cu cardul doar la hotel și foarte puține terase, în rest erau drăguți și făceau conversia la 115 leka."

Internetul

"Sunt magazine Vodafone care au cartele cu internet, însă noi ne-am descurcat cu wifi de la terase hotel, și pentru gps puneam de la hotel și am descărcat hărțile să meargă și off-line, în benzinăriile Shell e internet gratuit, cred că și în altele, dar noi doar de acolo am alimentat.

Cam asta a fost experiența noastră, vacanță plăcută!", a scris românca pe grupul Vacanțe în Albania, de pe Facebook.

Ads