Verdictul unui român la finalul vacanței: "Hotelul și-a luat stelele pe șpagă"

Odată cu începerea unui nou an școlar, cei mai mulți români au încheiat sezonul vacanțelor. Totuși, cei care sunt în continuare în concediu sau abia s-au întors împărtășesc în continuare fotografii și impresii în mediul online. Este cazul unui român care a petrecut vacanța în Albania și a relatat pe Facebook ce l-a nemulțumit.

"O glumă proastă, pe banii turiștilor"

"Hotel 4* Perandor, regiunea Durres, mese AI (all inclusive).

Ori albanezii nu sunt familiarizați cu ce înseamnă AI, ori hotelul și-a luat stelele pe șpagă. Să fii cazat 7 nopți și să ai dimineață, prânz și cină aceleași sortimente timp de 7 zile, e o glumă proastă, pe banii turiștilor.

Cafeaua o zeamă - lungă, coktailuri - lipsă, programe divertisment copii/adulți - lipsa.

În stațiune mizeria era la ea acasă. Mașinile se spălau pe marginea drumului și apă se scurgea pe trotuar. Înghesuială cât cuprinde.

Despre trafic, foarte aglomerat și...suntem mulțumiți că nu ne-a lovit vreunul la stilul de condus gen ”cocalar cu Mercedes” care depășește pe linie continuă și se bagă în față.

Drumul în apropiere de stațiune durează cam 2h pentru 20km.

La 1 săptămână după noi, au venit alți români, aceeași poveste.

Noi ne-am lecuit de Albania.", a scris acesta pe grupul Forum Albania.

"Am stat și la hoteluri și la particulari și totul a fost ok"

Mulți dintre membrii grupului îl contrazic, în comentarii, iar unii sunt de părere că generalizează atunci când critică turismul din Albania.

"Ar fi fost indicat să spuneți: "ne-am lecuit de Perandor și regiunea Durres". Dacă mă duc în Vama Veche și adun experiențe negative de la București pe Autostrada soarelui și în stațiune, nu înseamnă că toată România e o țară de evitat. Și dacă v-ați permis acest concediu, înseamnă că va puteți permite și în altă țară concediul. Sunt sigur că albanezii nu va vor face monument. Am stat în Borsh la o casă de vacanță fără AI. Familia gătea singură (mama și bunica erau în bucătărie). Credeam că o să ajungem mai des pe la restaurant, însă am mâncat tot timpul acolo. Plajă la o aruncătură de bat de ei, apă mișto, ștrandul la fel."

"Noi în iulie am făcut aproape toată riviera albaneză și mai mult de 2 zile nu am stat într-un loc și nu am avut experiențe neplăcute...poate am fost noi norocoși, dar am stat și la hoteluri și la particulari și totul a fost ok...aaaa și am fost pentru a doua oară în Albania."

"Adică stați într-un hotel cu AI (all inclusive) și va permiteți să generalizați o țară. Respect! Eu am bătut 5 zile de la Vlora la Sarande și nu-mi permit încă să dau note că la Booking sau Google. Singurele note le dau la restaurante și la cazări. Și acolo comentez că lumea ca să ajut pe alții. Am umblat în mai multe țări, printre care și în Rwanda. Nu poți face comparații stând doar într-un resort. Dar chiar vă mulțumesc că ați postat nemulțumirea dvs. Așa confirmați faptul că nu se merită AI în Albania."

"Când toată lumea spune că Albania nu este pentru AI, nu ascultă nimeni."

"Are și All Inclusive, dar este ceva mai ieftin decât Turcia sau alte locuri resorturi

În Europa așa că va rog să fie clar că nu tot ce zboară să mănâncă, se crede prea mult în BOOKING."

"Nu se compară AI Bulgaria, Grecia, Turcia cu AI Albania. E o diferență de la Cer la Pământ."

"Cunoaștem. Și în alte hoteluri e la fel, aceeași mâncare zilnic, nu mai punem cum arăta terciul de pepene sau alte fructe feliate. Cafeaua, apă colorată. Gunoaie la tot pasul și mirosuri de îți întorceau stomacul, mai ales încinse la 30 și de grade. Și noi ne-am lecuit de Albania!"

"Nu te-ai documentat deloc cu privire la destinația de vacanță!"

"De ce ai alege să mănânci aceeași mâncare într-un hotel când sunt atâtea taverne cu mâncare delicioasă la jumătate de preț. Merg de mulți ani în Albania și rar am mâncat de două ori într-un loc."

"Dacă alegi AI în Albania înseamnă că nu te-ai documentat deloc cu privire la destinația de vacanță! Aceste forumuri au tocmai acest rol de a ajuta pe cei care nu au fost într-un anumit loc să-și facă o părere. Dacă te-ai fi documentat ai fi aflat că sub nicio formă nu se recomandă all inclusive în Albania, sunt bani aruncați pe fereastră!"

"All Inclusive în Albania este o glumă. Așa e când nu te documentezi înainte să alegi ceva. Să fiți sănătoși. Totuși este o greșeală să generalizați și să puneți o ștampilă negativă pe toată Albania."

"Noi am avut doar cazare luată, am mâncat în fiecare seară la alt restaurant și mâncare bună și prețuri ok,30-35 eu pentru 2 adulți+1 copil de 10 ani mâncare+ câte un suc. Eu sunt mulțumită de experiența din Albania."

"Nu pot să remarc sarcasmul și miștocăreala din comentariile multora.

Am ales AI pentru a evita căutarea de taverne și terase la care să încerc diverse gusturi la mâncăruri dintr-o țară străină pe buzunarul meu. Mai ales la mizeria pe care am văzut-o.

la AI, nu-ți place, pui altceva în farfurie. Nu și în Albania.

Pentru cei care consideră că a alege AI = să bage în ei că sparții: la câți ani am, încă nu mi-a apărut burtă.

Postarea era din experiență personală, pentru a ajuta pe alții să evite un concediu nereușit.

Eu n-am văzut informații despre zona Durrës postate și am crezut că va ajuta pe alții să știe la ce să se aștepte.

Cei interesați, luați ce vă ajută.

Pentru cei obișnuiți cu laudele, faptul că cineva scrie o realitate despre o stațiune, o țară, un traseu, ar trebui să-i ajute, nu să sară în sus", a dat replică autorul postării.

