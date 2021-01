Cum pacalesc romanii testul anti-COVID impus de Bulgaria la granita: "Au cerut sa le negociem cu hotelurile un check-in timpuriu"

Comportament de inteles, dar iresponsabil

CITESTE SI:

Peste 1 milion de romani au ales in 2020 sa mearga in vacanta in Bulgaria, preferand atunci hotelurile de 4 si 5 stele, cu precadere, avand in vedere ca acestea aveau si printre cele mai bune masuri de siguranta sanitara. Anul acesta, Bulgaria s-a dovedit a fi un rollercoaster de sentimente pentru cei care au vrut sa se bucure de sezonul de iarna din statiunile bulgaresti Bansko, Pamporovo si altele.Astfel ca, la inceputul anului 2021, autoritatile din Bulgaria au deschis granitele, iar romanii au luat cu asalt statiunile din centrul tarii vecine. Altii si-au rezervat vacante pentru aceasta perioada si au avut o surpriza neplacuta.De maine, Bulgaria impune prezentarea la granita a unui test COVID negativ pentru toti cei care vor sa-i calce pe teritoriu.Asa ca romanii care aveau vacante cu incepere din 29 sau 30 ianuarie, vor pleca din seara asta in Bulgaria pentru a nu mai fi nevoiti sa plateasca testul. Unele agentii de turism chiar i-au ajutat facilitandu-le o cazare mai devreme celor care vor face acest lucru."Am avut foarte multe cereri de la turistii care au vacante in Bulgaria in perioada aceasta si ne-au cerut sa le negociem cu hotelurile un check-in timpuriu cu o zi sau doua pentru a nu mai plati testul. Pe foarte multi dintre ei i-am ajutat, acolo unde s-a putut", ne-a spus Lucian Badircea, directorul unei agentii de turism.Potrivit lui, hotelurile au fost rugate sa-i primeasca cu cateva ore mai devreme la cazare, in conditiile in care, de obicei, check-in-ul se face dupa orele 14.00, pentru cei care se cazeaza maine."Turistii ne-au anuntat ca pleaca din seara asta, trec granita, pentru a nu mai plati testul si apoi petrec o noapte pe drum sau se cazeaza undeva la un hotel pe drum pentru a le fi mai usor", a declarat reprezentantul agentiei de turism.Pe de alta parte, Traian Badulescu, consultant in turism, spune ca acest comportament este de inteles avand in vedere preturile pentru o noapte de cazare in Bulgaria in aceasta perioada."Daca stam sa ne gandim, testul in Romania costa cat 3 nopti la 3 stele intr-un hotel din Pamporovo sau Bansko sau o noapte, poate chiar doua, la hotelurile de 4 stele mai ieftine. Si in aceasta situatie, cum sa nu doreasca sa se cazeze mai devreme si sa se bucure de vacanta decat sa plateasca testul?", ne-a spus Traian Badulescu.Potrivit lui, multi prefera sa isi mai ia o zi sau doua de concediu si sa evite plata testului, chiar daca nu recomanda aceasta masura adoptata de romani, in conditiile de pandemie."Daca toti ar face asa, am avea o problema pentru ca acest comportament pe cat este de inteles pe atat este de iresponsabil, mai ales ca avem mai multe tulpini de covonavirus, iar unele sunt mai contagioase decat altele", a conchis consultantul in turism.