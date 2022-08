Concluzia unui român după vacanța pe o celebră insulă europeană: "Am cheltuit spre 5.000 euro și m-am simțit sărac"

Cele mai populare destinații de vacanță ale românilor în sezonul estival sunt România, Bulgaria, Grecia și Turcia.

Sunt turiști care aleg alte locuri din Europa pentru a petrece vacanța pe litoral.

Este cazul unui român care a mers în Sardinia și a împărtășit impresiile pe Facebook, pe un grup dedicat vacanțelor. Deși acesta crede că zona nu are egal în Europa, constată că prețurile sunt exagerate.

"Excursie în Sardegna

Ieri am revenit după 10 zile petrecute pe minunata insulă, a doua oară, am mai fost acum 3 ani. Rămân de părere că nu are egal în Europa la capitolul plaje și apa mării, am comparat cu 4 destinații diametral opuse din Grecia, cu Croația, de Marea Neagră nu mai spun. Plus că și alții spun la fel, Sardegna e magică pentru apa mării și nisipul alb."

Care sunt minusurile

"Închirierea mașinilor s-a scumpit în toată UE de prin aprilie, cea mai ieftină este aprox 100 euro pe zi, ofertele “bune”, cum am prins și noi, au presupus un Opel Corsa (în loc de Toyota Aygo sau alte jucării), cu full insurance și fără garanție.

Recomand din inimă doamna care ne-a servit, las în comment contactul la cerere. Apoi, zborul, din păcate doar Wizzair oferă zbor direct București - Alghero. Prețul a fost cam 200 euro/pers biletul, am luat bagaj 10 kg doar eu, ne-am înghesuit amândoi.

Am ales ca și acum 3 ani 2 cazări separate, că să vedem zone diferite ale insulei. Prima a fost prin booking, a doua, direct la hotel și, surpriză, prima dată când am probleme, tocmai prin booking.

Antica Caresi se chema locația, am lăsat 2 pagini de recenzie pe booking cu ce am pățit. A doua, hotel Anfore, 6 nopți, absolut superb.

Șoc și groază este că după pandemie, autoritățile sardineze au decis “descurajarea” (e termenul lor) turismului pe plajă (sunt și arii protejate), pentru că se deteriorează ecosistemul (le dispare nisipul de pe plaje, se rup plante etc) și acum te poți duce la majoritatea plajelor doar cu programare online!

Locurile sunt limitate (200-300 oameni pe zi), în funcție de plajă și costurile sunt în aer, plătești taxa de parcare (de la 5 euro toată ziua până la 3 euro pe oră), iar dacă te duci fără mașină (deși e greu), plătești și ca pieton 2-3 euro.

Șezlongurile vă par scumpe la Mamaia? Aici pleacă de la 30 euro în fundul curții, rândurile 5-6-7, iar în primul rând 50-100 euro. Nu primești băutură, ci 2 șezlonguri și 1 umbrelă. Am plătit o singură zi, în rest cu prosoape pe nisip și umbrela din mașina închiriată (da, ne-au dat umbrela în portbagaj știau ei ceva)."

Câți bani a cheltuit în 10 zile

"Închei prin a spune că Sardegna rămâne foarte frumoasă, dar după ce că viața era oricum scumpă, acum e chiar exagerată. 10 nopți ne-au costat 2000 euro cazări, 1000 euro mașina, 150 benzină, 140x2 o excursie cu barcă, mâncare aprox 100 euro pe zi și alte mărunțișuri, până anul acesta recomandam, acum, nu prea.

Am cheltuit spre 5000 euro și m-am simțit sărac", a concluzionat românul în postarea sa de pe Facebook.

Și alți români laudă zona

"Și noi ne-am întors aseară din Sardinia. Nu știu în ce zonă ați stat, dar în Tortoli și Alghero 2 șezlonguri cu umbrela au costat aproximativ 20€. În noaptea în care am ajuns am stat în Sassari, o noapte pe Insula La Maddalena (am luat ferry din palau ) și 5 nopți în tortoli, am luat un apartament f frumos de pe airbnb cu 630€, un fiat panda pentru 7 nopți a costat 600€ plus 300€ blocați pentru depozit. Noi am ales să închiriam barcă 2 zile din Arbatax să mergem să vizităm toată coasta baunei până la Cala Luna. Barca costă 240€ /zi plus benzină care a fost 60€."

"Noi am mers 4 ani în Sardegna și aș mai merge încă pe atât și nu cred că mă satur de ea. În luna august, niciodată în italia. Este luna în care și ei au concedii și prețurile sunt mai mari, dar și aglomeratia. La început de septembrie este superb din toate punctele de vedere. Sunt și locuri scumpe, dar se poate face o vacanță superbă și cu 2-3 mii. Și noi suntem în 3."

"Am fost acum 10 ani și pot să spun că este locul meu de suflet. Îmi doresc să mai ajung și sper să-și revină cu restricțiile pe plajă. Ieftină nu a fost niciodată, acum 10 ani am stat cu 100 euro pe noapte apartamentul într-o vilă, deci nu hotel."

"Pe plaja Grande Pevero costă 180 euro un șezlong în primul rând. Pe plajă La Pelosa (unde se poate intra doar cu programare online) costă 30-50 euro un șezlong. Pe plajă la Bosa sau Platamona erau 14-15 euro 2 șezlonguri cu umbrela. În Alghero am dat pentru jumătate de zi 15 euro-2 șezlonguri cu umbrela. Deci există și prețurile acestea foarte mari,dar și unele mai acceptabile, depinde de zona/plajă. Italienii erau peste tot cu scaunele și umbrele după ei, parcă plecau cu casa, dar știau ei ce știau."

"Este într-adevăr un loc special. Și oamenii, efectiv nu sunt italieni. Bun simț, decență. Aș reveni în septembrie-oct, când e mai liber."

"Sardegna este superbă, am mers ai anul trecut și anul ăsta. Anul trecut am fost în sud, plaje superbe cu nisip fin, flamingo pe plajă, este o zonă mai ieftină pentru familii cu copii. Nu se plătește taxă de acces pe plajă, nu este număr limitat de persoane pe plajă. Este adevărat, șezlongurile erau 40 de euro, umbrela cu 2 șezlonguri. Cazarea a fost rezonabilă 5 persoane o vilă cu 3 dormitoare 1200 euro 8 nopți, mașina de închiriat a fost scumpă, aveau doar BMW și mini. Am zburat la Cagliari.

Anul ăsta am fost pe costa Smeralda, la Olbia. Sunt curse cu blue air, dar noi am preferat cu feribotul și cu mașina personală. Nu se plătește taxă de acces pe plajă nu era limită de persoane pentru plajă. Am avut umbrele de acasă, știam că sunt scumpe. Plaje superbe dar mai înguste decât în sud. Mâncarea pentru toate buzunarele și pentru cei cu bani, 300 de euro masă pt 5 persoane, sau 100 de euro pt 5 persoane.

Mâncare tradițională purceluș la proțap. Cazarea - porto rotondo vila cu trei dormitoare, cu ieșire la plajă 1200 de euro cu grădină superbă. Nu regret nici un bănuț, plajele, peisajele, orașele sunt superbe. Am fost și în arhipelagul maddalena cu vaporul o zi 40 de euro de persoană din palau oprire pentru plajă în 5 locuri. Singură plajă la care a fost necesară rezervarea și plata taxei de acces a fost la plajă La Pelosa, care este lângă alghero. Frumoasă dar foarte aglomerată, unde este nevoie să ai și rogojină sub prosoape, altfel se aplică amenzi."

"Este o insulă scumpă, dar frumoasă! Noi până acum 4 ani nu mai acolo mergeam câte 4 luni! Ne lipsește, dar la anul ajungem iar!"

