În sezonul rece unii români aleg să-și petreacă vacanțele la munte, în zonele în care se schiază, în timp ce alții merg în țări exotice unde se pot bucura de plajă și soare.

Nu toți se întorc mulțumiți de experiențe.

Este cazul unei românce care a petrecut un concediu în Mexic la finalul lunii noiembrie împreună cu soțul său și s-a declarat nemulțumită, într-o postare pe Facebook.

"A fost un eșec total"

"În urmă cu o lună (25.11) eu și soțul meu ne-am întors din excursia “Mexic-Marele Tour”, care considerăm că a fost un eșec total pentru noi.

Excursia a debutat cu umilința la care am fost supuși cei 24 turiști care eram în grup, adică după un zbor chinuitor de 11 ore cu Lufthansa, am fost ținuți în față ghișeelor de trecere a frontierei din Ciudad de Mexico mai bine de o jumătate de ora până ne-a fost pusă viza.

Apoi au urmat cazările în diferite orașe de pe traseul Mexico city-Cancun, cazări ce au fost făcute la hoteluri care nu aveau notă mai mare de 7,5 pe booking, culminând cu cel mai mizerabil hotel din Cancun, Hotel Kristal Altitude, unde în camera mirosea groaznic a mucegai, am solicitat schimbarea camerei, dar și următoarea avea miros de mucegai, dar mai puțin persistent. Am bănuit că mirosul este de la filtrele aparatului de aer condiționat care probabil nu erau schimbate cu anii.

Ușa de la balcon nu o puteam lăsa deschisă pentru că era un zgomot asurzitor de la aparatele de aer condiționat de la alte hoteluri plus muzica care se auzea non stop de la discoteci.

La acest hotel au un restaurant (unde servesc toate mesele) care arată dezgustător, ca o cantină a săracilor, plus sistemul lor de a te conduce la masă: erai nevoit să stai în picioare la coadă (erau și 10 persoane câteodată) și după ce nota numele și camera te așezai la altă coadă ca să vină ospătarul să te preia. Mâncare nu prea am găsit pe gustul nostru, dar seara ne rezervăm câte o masă la restaurantele a la carte unde ne-am simțit și noi în vacanță."

Itinerariul excursiei

"Despre itinerariul excursiei pot să vă spun că am vizitat foarte multe site-uri arheologice, catedrale și biserici (de parcă eram în pelerinaj), acestea sunt importante pentru istoria lor, pentru noi erau de ajuns 2-3 și înțelegeam despre ce e vorba.

Am avut un ghid local, Jose Alfredo, care explica tot timpul în limba engleză sau spaniolă, dar ghida noastră traducea câteva fraze.

De obicei, când sunt în vacanță, oamenii sunt mai toleranți și nu aruncă cu piatra, dar în cazul de față am luat decizia să las un review negativ pentru a nu mai fi și alții induși în eroare."

"Nu am avut timp liber la dispoziție decât într-o după amiază"

"Un alt paradox în această excursie a fost faptul că nu am avut timp liber la dispoziție decât într-o după amiază și cele 4 zile cât am stat la Cancun. Dintre momentele de care îmi voi aminti cu drag vor fi cele două cascade Aqua Azul și Misol Ha unde după spusele ghidei temperatura apei este de 17 grade, același lucru întâmplându-se și la cenota (care este ceva ce nu vezi zilnic). Nu ne-a explicat ce este o cenota, cum a luat naștere, etc, a precizat doar că temperatura apei are 19 grade ca și apa mării unde trebuia să stăm 5 nopți, în realitate apa a avut cam 26-27 grade Celsius.

Am scris această istorie mai lungă pentru ca alți turiști să nu mai fie înșelați și păcăliți.

După părerea mea aș scoate Mexicul de pe harta traseelor turistice pentru modul cum se comportă mexicanii cu românii, începând de la aterizarea pe aeroport și până la plecare. (ei nu țin cont de faptul că le aducem bani în țară, o dată prin agenție și în continuare prin suvenirurile cumpărate de fiecare în parte).

În concluzie, eu și soțul meu regretăm că ne-am irosit banii și timpul pe ceva care nu a meritat", a scris turista pe grupul Am fost în vacanță.

