Unde merg în vacanță românii cu bani: "10.000 de euro/ 7 nopți cu all inclusive pentru 2 adulți și 2 copii"

Unii români au renunțat la vacanțele de anul acesta din cauza scumpirilor din ultima perioadă, iar mulți au reușit cu greu să pună bani deoparte pentru a economisi sumele necesare concediului.

La cealaltă extremă, românii care au afaceri sau funcții de conducere și venituri mari alocă sume generoase pentru o vacanță cu familia.

Este cazul unui român care are la dispoziție 10.000 de euro pentru a petrece o săptămână cu soția și doi copii, după cum a scris pe Facebook. Acesta este interesat de un resort pe o insulă privată din Maldive.

"Doar de la cei care au fost în Maldive pe insule private, ce recomandări de resorturi aveți la un buget de maxim 10000 euro/ 7 nopți cu all inclusive pentru 2 adulți și 2 copii?" a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Pentru multe persoane ăla este salariul pe o lună"

Mulți dintre cei care au comentat au uitat întrebarea adresată și s-au referit la veniturile din România sau la bugetul pentru vacanță.

"Oare ce meserie trebuia să am că să dau 10 000 de euro 7 nopți? Profesor universitar, never."

Ads

"Teoretic se împarte la 2, că-s 2 adulți (și 2 copii). Vine 5000 de persoană. Teoretic poți strânge dacă ești chibzuit, pentru o săptămâna pe an să zicem, și ca prof. univ. Întrebarea este de ce ai face-o."

"Pentru multe persoane ăla este salariul pe o lună, chiar și în România dacă lucrează în IT. De ce ai face-o? Simplu, pentru că îți permiți."

"Pentru cei care se miră de bani:

Sunt oameni care au afaceri mici/medii, în care lucrează 12-15 ore pe zi de nu au timp pentru a petrece timp în familie, nu au weekend-uri sau program liber seară, dar măcar au bani.

Oamenii ăștia când prind o vacanță, vor să fie vacanță, în alea câteva zile să se bucure de tot ce se poate, în cele mai bune condiții și ei chiar merită."

"Sunt foarte multe afaceri de succes în România"

"În astfel de destinații nu se merge cu banii din salariu, în majoritatea cazurilor. Sunt foarte multe afaceri de succes în România, și nu mă refer la cele cu statul sau prin evaziune fiscală. 10.000 de euro poate fi un buget foarte mic pentru multe destinații de pe planetă."

Ads

"Când ai atâția bani de cheltuit pe o săptămână de vacanță ÎȚI IEI UN CONSILUER ÎN TURISM nu întrebi pe FB pentru că cei mai mulți dintre noi nu am da 10000 E nici pentru 1 an întreg PENTRU CĂ NU AVEM."

"Când muncești 15 ore pe zi știi valoarea banului și chiar nu dai 10000 euro pe o vacanță. Dacă muncești o ora, două cel mult, dar alții pentru tine deja vorbim de altceva, îți permiți să arunci cu ei oricum, oricând pentru că fraierii fac alții."

"Niciun om normal nu muncește 15 ore pe zi pentru a da 10.000 de euro pe așa ceva"

"Este o suma enormă totuși să o dai pe o vacanță de doar o săptămâna. Nu e plauzibilă varianta ta, cine muncește din greu, indiferent câți bani face, nu îi cheltuie pe astfel de lucruri. Dacă e pe bune, aici vorbim de cineva care câștigă cam suma asta pe luna, minim, că să își permită să o dea pe o săptămâna de vacanță. Că dacă te duci o săptămână pe 10000 euro în vacanță de lux, înseamnă că și în rest trăiești cam la același nivel, ori toate cheltuielile se adună.

Ads

Niciun om normal nu muncește 15 ore pe zi pentru a da 10.000 de euro pe așa ceva, mai bine muncești mai puțin și cheltui cu cap, ai și timp de familie etc. Vedeți că avem și pe aceste grupuri de călătorii destule cazuri de persoane care călătoresc în toată lumea, non stop, unii cu toată familia, par a avea buget nelimitat și la cum sunt mereu pe drumuri, e mai greu de crezut că muncesc, ceva, orice, mai ales ceva dificil. Probabil au venituri pasive din diverse surse, altfel nu se explică."

"Pentru cei care sunt mirați! Nu va mai faceți voi griji de banii altora! Brazilia, Mexic, SUA, MALDIVE, AUSTRALIA ETC CHELTUI UȘOR 10.000! Cine știe, și în România cheltui 10.000 pe ușor în hoteluri extravagante și mâncare sofisticată și plăceri extra în 7 zile!

Nu stau românii milionari în hoteluri de 80 euro per noapte, sunt hoteluri în România și de 1500 euro pe olnoapte

Ads

Cum omul a făcut 10.000 să îi cheltuie pe o vacanță, este în stare să mai facă 10.000 pentru anul viitor."

"Sunt oameni care trag tare în sezonul verii în diferite domenii cum ar fi:

-Furnizorii/artiștii de la diferite evenimente, în special nunți, care pot câștiga 2000 - 4000 euro / weekend, încep Joi, termină duminică, după care 3 zile nu mai sunt oameni (epuizați) și o iau iarăși de la capăt. În noiembrie își permit o vacanță bună.

-Afaceri mici de familie pe litoral, cum am întâlnit în Vama Veche niște oameni care vindeau clătite cu înghețată/banane/nutela. Făceau clătite și la 5 dimineață și la 17:00 după amiază, era deschis non-stop, mai tot timpul era coadă. Nu-mi venea să cred când mi-au zis/am văzut cât muncesc.

Vorbim de oameni relativ normali, nu milionari, care cer recomandări de la alții, pentru că e posibil că "consilierul" în turism să nu fi văzut niciodată Maldive."

Ads

"Majoritatea a înțeles să cerceteze de unde are atâția bani!"

"Iată și o postare la care nu are rost că autorul să explice de ce postează anonim."

"Să dai 10k euro pe o vacanță, după păreri pe Facebook, incredibil!"

"Sunt câteva aspecte importante aici: prețurile au urcat foarte mult după pandemie, copiii sunt considerați de obicei așa doar sub 12 ani, după care sunt puși la adulți, între Decembrie. Aprilie e top sezon și prețurile sunt mai mari și în final, peste cazări mai vin alte avioane/hidroavioane, deci bugetul total mai urcă. Noi am prins în pandemie un preț foarte bun cu 2 copii la Royal Island, cam 600 eur/ noapte, cam cât vrea Phoenicia în Mamaia.. va trimit un link cu vila (care era imensă), mai jos. Tot la mine pe canal gășiți și un film cu o vila pe apă la Lily Beach (probabil cel mai bun all inclusive din Maldive), dar acolo 10k nu cred că mai sunt suficienți, dar cine știe, poate cu o ofertă bună."

"Am fost în Gili Lankanfushi, Jumeirah Maldives, Lux South Ari Atoll. În astea te încadrezi în buget că să mergi le luxury, să zic așa.

Gili Lankanfushi este de departe the best dintre cele în care am mers, dar acolo sunteți cam la limita cu un buget de 10k. Însă dacă sunteți dispuși să mai puneți puțin, va fi o experiență extraordinară. Personal nu am găsit ceva să nu fie ok acolo."

"Omul a întrebat ceva, la mișto sau serios, treaba lui, cert e că majoritatea a înțeles să cerceteze de unde are atâția bani!"

"Găsești Maldive la 10k pentru toți 4"

"Noi avem doar 1 copil, pensiune completă 7600€ cu transport etc inclusiv 8 nopți la Kuredu. Băuturile le-am plătit extra încă vreo 800$ cam așa.

Găsești Maldive la 10k pentru toți 4. Dar eu nu aș alege all inclusive dacă voi adulții nu beți mult alcool. Acolo se ridică prețul mult."

"Observ că de fiecare dată când cineva postează că are un buget de cheltuit peste medie, apar cârcotași (să nu zic invidioși) care își fac calcule și își pun întrebări legate de cât câștigă respectivul, din nou tipic românesc. Dacă te-a dus capul și ai o pregătire și un job în IT, banii aia îi câștigi pe o luna chiar și în România!"

"Villa park sun island. Am fost în noiembrie. 6 nopți all inclusive cu transfer inclus cu avion local și ferryboat a fost 3600 euro. 2 adulți și 1 copil. Pe lângă asta au mai fost biletele de avion cu turkish cam 1000 euro/pers. E foarte făină insula. Ai excursie la pescuit gratis, caiace gratis. Au recif de corali. Dau de mâncare seara la pisici de mare și rechini - e tare frumoasă activitatea. Sunt aproape de zonele unde poți vedea rechinul balenă."

Ads