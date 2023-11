"Nu încerca asta în vacanță". Greșeli de colecție din timpul concediului: "Dacă drumul nu pare potrivit, probabil că nu este"

Într-un efort de a-i ajuta pe viitorii călători să învețe din greșelile altora, The New York Times a cerut cititorilor să împărtășească exemple de momente în care au comis o greșeală în călătoriile lor.

Adesea auzim despre comportamentul necorespunzător al turiștilor, unele extrem de grave, altele nevinovate, care atrag indignarea publică.

Câteva exemple de anul acesta: un bărbat care și-a gravat numele său și pe cel al prietenei sale într-un perete la Colosseumul Roman; copii în Anglia au vandalizat o statuie de peste 200 de ani cu creion albastru aprins; și în Paris, deschiderea Turnului Eiffel a fost amânată după ce oficialii de securitate au spus că au găsit doi turiști americani dormind în monument peste noapte.

Publicația The New York Times a publicat o selecție a întâmplărilor primite de la cititori.

Uneori, cele mai eficiente lecții înțeapă puțin

Pentru Nadia Caffesse, acea durere a venit sub forma unor ace mici înfipte în mâini, antebrațe și piept.

În septembrie 2006, doamna Caffesse, acum în vârstă de 45 de ani, și familia ei se plimbau prin Parcul Național Big Bend din Texas, unde admirau cactușii care ieșeau în evidență de-a lungul drumului stâncos. Unul dintre ei ar arăta bine în grădina ei, a crezut ea, așa că a decis să îi ceară familiei sale să oprească mașina pentru a lua unul.

Încălcase o regulă de bază când vizitezi un parc național: Ia doar amintiri și lasă doar urmele picioarelor.

"Nu sunt doar cuvinte frumoase", a spus ea. "Sunt o amenințare poetică."

Știa că a făcut o greșeală din momentul în care a apucat frunza de cactus. "Durerea a fost instantanee, arzătoare și, din cauza naturii difuze a tuturor acelor ace mici, neiertătoare", își amintește doamna Caffesse.

Și-a încheiat ziua nu cu un suvenir de luat acasă, ci cu brațe roșii, umflate și cu un respect de durată pentru reguli.

"Am observat ceva alb sub frunzele de deasupra"

Poate ai observat cât de stricte pot fi autoritățile la trecerea frontierelor internaționale cu privire la aducerea de produse sau bunuri agricole.

Jennifer Fergesen, o scriitoare culinară în vârstă de 29 de ani din New Jersey, se afla într-o călătorie de câteva luni în diferite țări după ce și-a terminat masteratul acum câțiva ani. În drumul ei de întoarcere din Filipine, a avut o escală de câteva zile în Austria. A decis să aducă cu ea câteva fructe din Manila - un sac plin de mango și mangostane - pentru a le consuma la micul dejun odată ce a ajuns la hostelul din Viena.

Doamna Fergesen a efectuat o căutare rapidă pe Google și a consultat un site oficial de călătorie al Uniunii Europene, concluzionând că aducerea câtorva bucăți de fructe pentru consum personal ar fi în regulă. Dar nu se aștepta să aibă companie la micul dejun.

"În timp ce tăiam ultimul mangostan, am observat ceva alb sub frunzele de deasupra", a spus doamna Fergesen. "Când am atins, o mulțime de păianjeni mici au fugit în toate direcțiile prin sala de mic dejun. Am zdrobit mama păianjen, dar nu am găsit niciun pui."

"Am auzit zgomotul de pietre și un sunet greoi"

Oamenii, spre deosebire de puii de păianjeni fugari, pot angaja ghizi pentru a-i ajuta să-și găsească drumul. Și dacă întâmplator explorezi situri funerare întunecate și subterane, ar putea merita să angajezi unul.

La începutul anilor '80, Michael Koegel, în vârstă de 64 de ani, atunci când studia în străinătate în Anglia, s-a găsit în Roma cu câțiva prieteni. În apropierea Drumului Appian, o veche șosea romană, au descoperit o intrare în câteva catacombe și au decis să exploreze.

Pe măsură ce prietenii mergeau în linie indiană în întuneric, iluminați de lumina slabă a brichetelor lor și de o lumânare pe care o găsiseră, puteau auzi ceva în depărtare, fără să vadă.

Totul mergea bine până când un prieten, care se afla în fața domnului Koegel și ținea lumânarea, a dispărut brusc.

"Am auzit zgomotul de pietre și un sunet greoi", a povestit domnul Koegel. "Înspăimântat să mă mișc, am înfipt bricheta în întuneric, dar nu am văzut nimic. Am strigat numele lui de câteva ori, dar nu am primit niciun răspuns."

În cele din urmă, după câteva minute tensionate, au auzit un "Sunt bine" surd.

Prietenul căzuse cam opt picioare în jos, a spus domnul Koegel. Din fericire, rănile sale au fost minore.

"A fi naiv nu este o scuză pentru comportamentul rău", a spus domnul Koegel. "Am fost lăsat liber în Europa aproape un an, la o vârstă foarte fragedă, și m-am simțit invincibil și deasupra legii."

"Planta a început să se ofilească vizibil"

Majoritatea mărturisirilor cititorilor implica încălcarea regulilor, dar câțiva călători au intrat în încurcături încercând să fie buni. Se pare că uneori, fiind prea politicos, poate avea și consecințe.

Când Laurel Thurston, un avocat din California, a călătorit în Paris într-o vară din anii '90, în fiecare seară gazda hotelului îi oferea generos un aperitiv "de neatins", pe care îl arunca discret în ghivece din apropiere, pentru a nu o ofensa pe gazda sa.

Ce nu știa doamna Thurston, a spus ea, era că această plantă în particular era un specimen rar, îngrijit timp de două generații.

"După zece seri, planta a început să se ofilească vizibil, spre consternarea uimită a gazdei", a povestit ea.

Doamna Thurston a păstrat tăcerea despre noul regim al plantei, dar a încercat să compenseze prin a lăsa bacșișuri extravagante, a spus ea.

"Am crezut că sunt agresivi"

În 2007, John Rapos, în vârstă de 59 de ani, și soțul său erau în Maroc și se îndreptau spre satul Aït-Ben-Haddou, un sit din patrimoniul mondial UNESCO la câteva ore de Marrakesh. Cumva, au dat greșit drumul, intrând pe un drum secetos și pietros.

"Mai mulți copii au început să alerge după mașina noastră, și am crezut că sunt agresivi, așa că am ridicat geamurile și am încercat să îi ignorăm", a povestit domnul Rapos. "S-a dovedit că doar încercau să ne îndrume înapoi pe drum."

Odată ce domnul Rapos și soțul său au înțeles că copiii le făceau semne să se întoarcă, au reușit să găsească drumul corect.

"Nu sunt sigur că am lecții grozave pentru alți călători, dar cred că pentru mine, experiențele de călătorie pot fi îmbunătățite dacă sunt un pic mai deschis față de oameni decât sunt de obicei", a spus domnul Rapos.

Și o lecție mai practică pe care a învățat-o domnul Rapos din acea experiență: "Dacă drumul nu pare potrivit, probabil că nu este."

Uneori se aliniază stelele

În rare ocazii, aventurile noastre rușinoase duc la schimbări de viață, nu doar la lecții de viață.

Cu câțiva ani în urmă, Lindsay Gantz, o asistentă medicală în vârstă de 28 de ani din Buffalo, s-a împrietenit cu ghidul ei turistic în timp ce făceau tiroliană în Monteverde, Costa Rica. După ce și-au petrecut ziua împreună, cei doi au mers la cină. Apoi, au mers pe motocicleta lui spre ceea ce credeau ei că era un câmp retras pentru a privi stelele. În pasiunea momentului, splendoarea cosmosului a dat loc unor plăceri mai terestre.

"Nu ne-am dat seama că locația nu era atât de retrasă până când lumina poliției strălucea asupra noastră, într-o poziție destul de compromițătoare", a povestit doamna Gantz. "Se pare că erau vecini în apropiere care ne-au auzit."

Poliția a fost înțelegătoare, a spus ea. Au luat datele tinerilor îndrăgostiți și le-au cerut să părăsească proprietatea. Acum, spune ea, este "extrem de respectuoasă și conștientă" de legile din Costa Rica și din alte locuri.

Oh, și acel ghid turistic fermecător de la tiroliană? Acum este soțul ei, scrie nytimes.com.