Diamantul turistic neșlefuit al Europei. Țara din afara UE cu plaje superbe și ape liniștite unde mănânci o ciorbă cu 3 euro: "Pare foarte faină după o săptămână"

Numărul românilor care merg în sezonul estival în concediu pe litoralul românesc este în scădere din cauza prețurilor tot mai mari și serviciilor de slabă calitate.

Cei mai mulți aleg să meargă în vacanță în Bulgaria sau în Grecia. Pe grupurile dedicate, este plin de postări ale celor care anunță că merg pentru prima dată.

Sunt și români care aleg destinații noi, iar numărul celor care descoperă litoralul din Albania este în creștere.

Plajele sunt superbe, iar prețurile, mici, după cum a scris un turist român pe grupul Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook:

"Albania pare foarte faină după o săptămână. Berat si Gjirokastër sunt superbe, vin cu detalii în postări viitoare dedicate. În Tirana vezi cam totul într-o jumătate de zi. Oamenii sunt drăguți, vremea excelentă, berea rece, iar de prețuri nu mai are rost să zic nimic. Spre exemplu, o ciorbă de pește 12-16 lei, un platou serios cu fructe de mare costă 32 de lei, un gyros mare de pui sau porc 12 lei, o mâncare tradițională undeva la 16-20 de lei, o bere la halbă 6-8 lei."

Impresiile românilor care și-au petrecut vacanța în Albania

În comentarii, mulți anunță că au bifat experiența și au rămas plăcut impresionați.

Ads

"Am fost în Sarande, Ksamil și Durres. Preferata noastră e Sarande. Anul acesta o vom vizita din nou. Merită toți banii. Au niște plaje minunate în apropiere de Sarande, la vreo 20 de km. Superbe. Eram max 20 de persoane pe o plajă de aprox. 2km. Pe plajele acelea erau și vreo 5-6 taverne rustice care îți găteau peștele pe care îl prindeau chiar în ziua aceea. Nici nu știai ce poți mânca până nu se întorceau din larg cu peste. Ce prindeau aia îți găteau. Totul proaspăt și la prețuri extraordinare. În Albania au fost singurele concedii din care ne-am întors fără kg în plus! Și credeți-mă că am mâncat!"

"Bifat de curând. Stat la Sarande, văzut Ksamil, Gjirokaster, niște băi termale (îmi scapă numele). La anu’ mergem din nou. Confirm ce e în postare plus că sunt foarte omenoși, corecți și dornici să te ajute. Într-o seară mergeți la masă la Lekuresi. Ai panoramă peste tot Sarandeul și se vede superb apusul."

"Ksmail nu o să regreți, și mergi și la lacul ochiul albastru! Cea mai tare plajă este în Ksmail, nisip alb fin și apă turcoaz, Sarande e mai frumoasă ca viață, lume multă, multe terase, și faleză mare și splendidă."

Ads

"Ohrid este minunat. Kosovo e frumos, restaurante spațioase, terase aerisite, mâncare bună!"

"Și mie mi-a plăcut mult de tot, am stat două săptămâni în Kosovo, tare faină țară și încă necunoscută."

"Noi sâmbătă ne-am întors din Saranda, a fost frumos cazare chiar la plajă, dar nu au plaje cu nisip, am înțeles că în Ksamil sunt, noi nu am mai ajuns soțul și copilul s-au înțepat în arici de mare, celui mic i s-a inflamat piciorul și nu am putut pleca să vizităm, am văzut la plecare Blue Eye, drumul lung dar a fost frumos. Cu mașina am fost, dar am făcut 15 ore la dus și 16 la întors, depinde unde va cazați, hotelurile au parcare păzită, dar mai sunt parcări private cu plata."

"Mergeți în Durres, perla litoralului albanez, al doilea oraș că mărime după Tirana, acolo e nisp fin, chiar prea fin."

"Da, toate locațiile sunt minunate. La Berat chiar e o doamna româncă care oferă cazare. Și mie mi-a plăcut f mult Sarande, Gjrokaster și Ksamil."

Ads

"Stai să o ‘cucerească’ românii, să vezi prețuri după, mi-aș dori să văd câți români am văzut anul asta în Ksamil, maxim 6-7 familii în 8 zile."

"Apa este curată, impecabilă. Prețurile sunt f,f,f mici, excelență locație pentru o vacanță."

"Am vizitat-o anul trecut și mi-a rămas în amintire un, loc, de vis, de la Durres până la Ksamil găsești plaje pentru toate gusturile, peisaje super, prețuri accesibile, oameni ok, RECOMAND!"

"Ksamil e un sat de pescari care s-a dezvoltat după 2000. Sarande este în oraș similar cu Constanța și cu o zonă de cluburi ca și Mamaia. Ne-a mai plăcut Vlore ca și localitate."

"Noi am descoperit Albania acum vreo 7 ani și de atunci am rămas complet uimit de prețuri,de plaje, de oameni și de locurile vizitate."

Ads