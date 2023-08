Imagine din baia apartamentului FOTO Facebook/ Vacanțe do it yourself

În plin sezon estival al vacanțelor românii relatează în mediul online experiențele de călătorie de care au parte. Unii sunt mulțumiți și recomandă locurile în care au ajuns, alții descoperă că s-au lăsat înșelați de niște poze, iar condițiile de cazare sunt inacceptabile.

Este cazul relatat de un român care a rezervat pe booking un apartament de lux în capitala Macedoniei de Nord, după cum a scris pe Facebook.

"Apartament de lux, conform descrierii"

"Am avut OROAREA de a vizita (de că stat, nici nu poate fi vorba) HOSTEL MICKITOS!!!

Oameni buni, fugiți rupând pământul când auziți de ei!

Am avut rezervare pe booking la Hostel Mickitos, Skopje, apartament de lux, conform descrierii.

Am ajuns mai devreme, ni s-a comunicat că apartamentul nu e gata și că check in-ul se face ora 14:00.

Am fost, am mâncat, am ajuns înapoi la ora 13:40, camera nu era gata. La ora 14:05 m-am ridicat de pe scaun și l-am atenționat pe recepționer că e ora 14:00, în 2 minute a venit cu cheia.

Ads

Apartamentul era la etajul 4, liftul nu funcționa.

În sfârșit am ajuns în apartament:

- mucegai cu "găleata" la baie după cum se vede în poze. Lucru normal pt că au mulți clienți, zice recepționerul

- mobilier stricat, sub orice critică

- fete de pernă îngălbenite

- baterii chiuvetă dezastru"

"Am spus că vom face reclamație pe pentru a ni se returna banii"

"Deși ni s-a oferit să se cheme femeia de la curățenie să facă din nou curățenie, nu am acceptat astfel de condiții și am spus că vom face reclamație pe booking pentru a ni se returna banii.

Între timp, sunt strigat din urmă și mi se spune să anulez rezervarea pe booking dacă doresc să nu mai stau, lucru pe care nu l-am acceptat, pentru că aveam condiția că anularea cu 2 zile înainte, va costa cât rezervarea în sine, deci am refuzat.

Ads

După care mi s-a spus să anulez rezervarea și că ne vor da banii cash înapoi.

Am anulat, am primit banii și am înțeles atunci de ce acest hostel are așa recenzii ok pe booking!

Dar, chiar dacă e hostel, mă așteptam să găsesc condițiile descrise în poze și nu numai.

Am rezervat de zeci de ori pe booking și nu am pățit așa ceva.

Rezervarea a costat 40 eur cu reducere de la booking", scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.