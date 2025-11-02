Plimbări cu sania, băi termale și drumeții pe zăpadă: 10 dintre cele mai frumoase vacanțe de iarnă din Europa

Nu toată lumea schiază, iar anotimul rece nu este doar despre schiat, este și despre peisaje spectaculoase, locuri primitoare și experiențe autentice în mijlocul munților. Publicația The Guardian recomandă 10 destinații pentru sezonul acesta:

1. Plimbări cu sania în Zakopane, Polonia

Cunoscut drept „capitala de iarnă” a Poloniei, Zakopane se transformă într-un tărâm de basm atunci când ninge. Vizitatorii pot alege plimbări cu sania trasă de cai, o coborâre pe pista iluminată de 220 de metri sau o incursiune prin labirintul de gheață de la parcul tematic Snowlandia. După o plimbare prin valea Chochołowska, merită o oprire la băile termale Chochołowskie, unde piscinele exterioare și saunele oferă o relaxare completă. Hotel Aries combină designul alpin clasic cu detalii locale – vinuri poloneze, mobilier artizanal și preparate tradiționale. Zakopane se află la aproximativ două ore de Cracovia cu autobuzul.

2. Aventura pe snowmobil în Muntenegru

În Parcul Național Durmitor, sezonul rece înseamnă adrenalină și liniște în egală măsură. Traseele pentru snowmobil, raftingul de iarnă și drumețiile pe zăpadă dezvăluie o parte mai puțin cunoscută a Balcanilor. Orășelul Žabljak, cea mai înaltă localitate din regiune, este un punct de plecare ideal – de aici se pot admira lacurile glaciare înghețate și cerul plin de stele.Localitatea se află la 2,5 ore de Podgorica, cu autobuzul.

3. Lacuri și văi alpine în Slovenia

Un sejur de patru nopți în Slovenia combină viața urbană din Ljubljana cu liniștea parcurilor naționale Triglav și Logar. Călătoria cu trenul prin Alpii Iulieni, de la Bohinj la Most na Soči, oferă priveliști spectaculoase, iar lacul Bled își păstrează farmecul chiar și sub zăpadă.

4. Trenuri și drumeții la St. Moritz, Elveția

Departe de imaginea luxoasă cu care este asociat, St. Moritz oferă și variante accesibile. Hotelul Randolins, amplasat pe versantul Suvretta, este ideal pentru plimbări în zăpadă sau pentru relaxare în saună, iar de aici pornesc două dintre cele mai spectaculoase rute feroviare alpine – Glacier Express și Bernina Express. Tren direct din Zürich (4 ore).

5. Drumeții cu rachete în Lechtal, Austria

Regiunea Tirolului este ideală pentru cei care vor o experiență de iarnă liniștită, fără aglomerația pârtiilor. Drumețiile ghidate pe rachete de zăpadă trec prin sate alpine și cabane tradiționale unde se servesc preparate locale – Käsespätzle sau Gulasch fierbinte. O plimbare nocturnă cu torțe și vin fiert încheie perfect ziua.

6. Brânzeturi și castele la Annecy, Franța

Annecy, orașul de pe malul lacului cu același nume, este la fel de frumos iarna. O plimbare cu barca sau o excursie la fermele de reblochon din munții Aravis pot fi urmate de o vizită la castelul medieval Menthon-Saint-Bernard. Tren direct din Paris (4 ore).

7. Viață la fermă în Trentino, Italia

Pimont Alpine Chalet oferă o experiență autentică într-o fermă de munte din Parcul Natural Adamello Brenta. Proprietarii, ghizi montani, îi ajută pe oaspeți să descopere cele mai frumoase trasee din zonă. Iarna, lacul Conca Verde se transformă într-un patinoar natural, iar pădurile din jur găzduiesc plimbări cu câini husky. La 90 de minute cu mașina de gara Trento.

8. Plimbări cu reni în Suedia

În regiunea Dalarna, satul Gammelgården arată ca desprins dintr-un basm nordic. Casele de lemn restaurate, datând din secolul al XVII-lea, oferă un refugiu perfect pentru seri lungi la gura sobei. Activitățile includ plimbări cu reni, sania trasă de câini sau excursii cu snowmobilul.

Gara cea mai apropiată: Mora (autobuz direct spre Sälen, 2 ore).

9. Drumeții și gastronomie montană în Germania

Munții de gresie ai Elbei, din estul Germaniei, rămân o bijuterie puțin cunoscută. Traseele prin „Elveția Saxonă” străbat păduri de pini și sate tradiționale. Pornind din stațiunea Bad Schandau, turiștii pot descoperi formațiuni stâncoase spectaculoase și hanuri montane unde se servesc Spätzle și prăjituri cu marțipan.

10. Delicii culinare în Vercors, Franța

Uneori, o vacanță de iarnă perfectă înseamnă doar mâncare bună, priveliști alpine și o atmosferă caldă. În satul Corrençon, Hotel du Golf oferă toate acestea: camere elegante, spa și un restaurant premiat cu o stea Michelin. În apropiere, restaurantele Palégrié și Le Clariant sunt destinații în sine pentru gurmanzi.

Fie că e vorba de băi termale în Alpi sau de drumeții prin păduri nordice, iarna europeană oferă un echilibru perfect între liniște, natură și confort.

