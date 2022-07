Topul celor mai stupide reclamații făcute de turiști: "Plaja era prea nisipoasă; Nimeni nu ne-a spus că vor fi pești în apă"

Suntem în plin sezon al vacanțelor, în timp ce unii se pregătesc să plece, alții s-au întors deja.

Nu toată lumea se întoarce mulțumită din concediu. Cei mai mulți relatează în mediul on line ce situații le-au stricat dispoziția, dar sunt persoane care le reclamă agențiilor de turism.

Plângerile primite de o agenție de turism de la clienții nemulțumiți

Agenția Thomas Cook Vacations a făcut un top al celor mai neobișnuite reclamații.

1. „Nu ar trebui să permită plaja topless. I-a distras atenția soțului meu, care dorea doar să se relaxeze.”

2. „În vacanța mea la Goa, în India, am fost dezgustat să constat că aproape fiecare restaurant servește curry. Nu-mi place mâncarea picantă”.

3. „Am plecat în vacanță în Spania și am avut o problemă cu șoferii de taxi deoarece toți erau spanioli”.

4. „Am rezervat o excursie la un parc acvatic, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să ne aducem propriile costume de baie și prosoape. Am presupus că vor fi incluse în preț.”

5. "Plaja era prea nisipoasă. A trebuit să curățăm totul când ne-am întors în cameră."

6. "Am descoperit că nisipul nu era ca cel din broșură. Broșura dvs. arată nisipul alb, dar era mai galben."

7. „Este lene ca negustorii locali din Puerto Vallartato să închidă după-amiaza. Adesea trebuia să cumpăr lucruri în timpul „siesta” – acest lucru ar trebui interzis.”

8. "Nimeni nu ne-a spus că vor fi pești în apă. Copiii s-au speriat."

9. „Deși în broșură se spunea că există o bucătărie complet utilată, în sertare nu era nici un feliator de ouă”.

10. „Cred că ar trebui explicat în broșură că magazinul local nu vinde biscuiți corespunzători, cum ar fi nuci de ghimbir”.

11. „Drumurile erau denivelate și accidentate, așa că nu am putut citi ghidul local în timpul călătoriei cu autobuzul către stațiune. Din această cauză, nu eram conștienți de multe lucruri care ne-ar fi făcut vacanța mai distractivă.”

12. "Ne-a luat nouă ore să zburăm acasă din Jamaica în Anglia. Americanilor le-au luat doar trei ore să ajungă acasă. Acest lucru pare nedrept."

13. „Am comparat dimensiunea apartamentului nostru cu un dormitor cu cel al celor trei dormitoare ale prietenilor noștri, iar al nostru a fost semnificativ mai mic.”

14. „În broșură se spunea: „Fără coafor în stațiune”. Suntem frizeri stagiari și credem că au știut și ne-au făcut să așteptăm mai mult timp pentru service.”

15. "Când eram în Spania, erau prea mulți spanioli acolo. Recepționera vorbea spaniolă, mâncarea era spaniolă. Nimeni nu ne-a spus că vor fi atât de mulți străini."

16. „A trebuit să ne aliniem afară pentru a prinde barca și nu era aer condiționat.”

17. „Este de datoria dumneavoastră ca operator de turism să ne sfătuiți cu privire la oaspeții zgomotoși sau indisciplinați înainte de a călători.”

18. "Am fost mușcat de un țânțar. Broșura nu a menționat țânțari."

19. „Eu și logodnica mea am solicitat paturi twin când am făcut rezervarea, dar am fost plasați într-o cameră cu pat king-size. Acum vă facem responsabil și dorim să ne rambursați banii pentru faptul că am rămas însărcinată. Nu s-ar fi întâmplat dacă ne-ai fi cazat în camera pe care am rezervat-o.”

Sursa: Peter Dickinson

