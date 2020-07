Coada de 1,5 kilometri la vama Kulata-Promachonas. Inca trei turisti romani au fost confirmati cu COVID-19 in Grecia

Doi dintre ei sunt in Insula Creta si unul la Santorini. La Punctul de Trecere a Frontierei Kulata-Promachonas, coloana de masini are 1,5 kilometri, timpul de asteptare fiind de o ora."Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de ieri, 17 iulie a.c., Ambasada Romaniei la Atena a fost notificata cu privire la doi cetateni romani aflati in Insula Creta si care au fost confirmati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 in urma testului efectuat la intrarea pe teritoriul Republicii Elene. Acestia au fost transferati in unitatea hoteliera in care isi vor efectua carantina, impreuna cu membrii de familie, tot cetateni romani", a transmis, sambata, MAE.De asemenea, misiunea diplomatica a fost notificata cu privire la un cetatean roman aflat in insula Santorini, confirmat pozitiv pentru infectia cu COVID-19 in urma testarii la intrarea in Grecia.Cu privire la conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Elene, MAE reaminteste ca, incepand cu data de 15 iulie, ora 00.01, pe langa formularul electronic, respectiv codul QR, cetatenii romani trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Greciei prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas si testul molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei.Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective.De asemenea, conform informatiilor comunicate in mod public de catre autoritatile elene pe site-ul https://travel.gov.gr, MAE subliniaza ca formularul electronic (Passenger Locator Form) poate fi completat inclusiv in cursul zilei anterioare intrarii pe teritoriul Greciei."In ceea ce priveste situatia din punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, potrivit informatiilor comunicate de reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia si Consulatului General al Romaniei la Salonic, aflati la fata locului, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde, la acest moment, pe o lungime de 1,5 km, timpul de asteptare fiind de aproximativ 1 ora. Accesul autoturismelor se realizeaza pe doua benzi", a mai transmis MAE.Ministerul Afacerilor Externe continua sa urmareasca evolutiile cu privire la tranzitul cetatenilor romani prin punctul de frontiera de la Kulata - Promachonas si continua dialogul cu autoritatile elene pentru identificarea de solutii necesare reducerii timpului de asteptare si prevenirii unor noi aglomeratii in perioada urmatoare.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.