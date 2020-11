Cum iti poti recupera paguba din pachetul turistic platit in avans. "Nu cred ca se poate vorbi despre datul banilor inapoi"

Turistii iau drumul pribegiei

Reporterii Ziare.com au discutat cu mai multi specialisti din domeniu in incercarea de a gasi cateva solutii la eventualele probleme."Legat de cum isi vor recupera banii clientii, rezervarile in 2020 au mers foarte prost. Nu cred ca se poate vorbi despre datul banilor inapoi, mai ales ca o buna parte dintre cei care au rezervari au facut fara avans", ne-a declarat Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT)."Toata lumea exact asta asteapta, daca am inchiriat o locatie si merg cu familia si prietenii, ne gospodarim singuri este una. Chiar si asa avem sanse sa ne bata politia la usa. Dar pentru hoteluri si unitati de cazare mai mari, cred ca nici nu au avut curaj sa faca ceva. Din cate stiu eu, nu prea sunt pe piata oferte de genul asta, cu masa festiva, cel putin nu in Romania", spune Luca.Potrivit lui, turistii care vor sa sarbatoreasca de Revelion si de Craciun, vor lua drumul Bulgariei, Turciei sau a altor vecini care nu au restrictii."La noi, hotelurile nu vor avea ce sa ofere, in afara de cazare. Te duci la hotel sa faci ce? Doar sa dormi in alt pat? Deocamdata restaurantele din hoteluri functioneaza cu exclusivitate pentru clientii cazati acolo. Sa spunem ca am avea un argument pentru mersul la hotel. Dar ce sa facem, sa stam la masa de 4 persoane in noaptea de Revelion?", a mai spus Luca.Acesta previzioneaza ca hotelurile de capacitate mare si medie vor fi goale, chiar daca sepregatesc si incearca sa se conformeze regulilor. "Probabil, in ultima clipa, vor ceda. Clientul care merge acolo va trebui sa-si asume riscul ca va face un Revelion atipic stand la masa cu sotia si copilul si, eventual, o muzica in surdina, fie sta acasa", mai spune seful ANAT.Rezervari fara plataMulti romani care au rezervat in diverse locuri inca nu au achitat, spune seful ANAT. "O parte dintre hotelierii si proprietarii de pensiuni cu care am discutat au rezervat, dar nu au luat banii pentru ca turistii vor garantii ca vor avea program de Revelion. Spun ca altfel nu se justifica doar sa plece de acasa", spune presedintele agentiilor de turism din Romania.Unele agentii de turism s-au adaptat chiar si pentru putinele razervari pe care le-au facut pana acum pentru a atrage si alti turisti."In cazul unui nou lockdown, in ceea ce ne priveste, noi avem rezervare fara penalizare. Adica, in situatia in care nu tine de turist, ci de forta majora, gen carantina, inchidere orase, imposibilitatea legala de a se mai desfasura pachetul la locatia repectiva, atunci turistul isi recupereaza integral banii intr-o anumita perioada de timp sau va primi un voucher pentru o rezervare ulterioara. Aceasta este politica noastra pentru Revelion cat si pentru perioada de primavara- vara ", ne-a declarat Lucian Badircea, proprietarul IRI Travel.Politica agentiei este de a merge pe avans minim, pentru anulare fara penalizare si restituire de cash sau eliberare de bon valoric. "Spre exemplu, daca in noiembrie cumpara un turist un pachet pentru Revelion si se impune carantina dupa 15 decembrie, turistul isi recupereaza avansul sau primeste un voucher cu contravaloarea banilor dati", a mai spus acesta.Desi ar trebui sa fie mai flexibile, multe dintre hoteluri sunt mai rigide cand vine vorba de rezervari si incasarea banilor."Sunt foarte multi turisti acum care merg la agentie si spun ca vor un hotel de la care sunt siguri ca-si primesc banii inapoi, pentru a nu mai trece prin fiasco-ul din primavara cand agentiile dadeau vina pe hoteluri sau pe operatorii aerieni si viceversa, iar turistii ramaneau fara bani sau penalizati", ne-a declarat consultantul in turism Traian Badulescu.In momentul de fata, potrivit specialistilor, jumatate dintre hoteluri sunt dispuse sa dea banii inapoi in caz de lockdown, cealalta jumatate nu. De aceea, acestia va recomanda sa va interesati inainte de aceasta posibilitate a returnarii banilor pentru a nu va trezi ca ramaneti si fara bani si stati acasa in perioada Sarbatorilor de Iarna.