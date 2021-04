Cele mai cautate destinatii de vacanta ale romanilor in 2021. Cum s-au schimbat preferintele turistilor pe timp de pandemie

"Din cauza restrictiilor de calatorie in Asia, romanii au optat in sezonul de iarna pentru destinatii exotice din Africa si America Centrala. Insula Zanzibar din Tanzania a ocupat primul loc, urmata de Mexic, Republica Dominicana, Cuba si Aruba in top 5. In februarie, interesul pentru destinatiile exotice a scazut treptat deoarece a inceput planificarea vacantelor pentru primavara si vara. Procesul de planificare in acest an arata usor diferit fata de 2020 si 2019", potrivit companiei.Expertii eSky.ro subliniaza ca romanii cauta in continuare oferte si verifica potentiale destinatii pentru a cumpara bilete si a calatori atunci cand restrictiile vor fi ridicate.Cand cauta oferte de calatorie, romanii au in vedere restrictiile din tarile pe care doresc sa le viziteze, precum si disponibilitatea destinatiilor atractive."Majoritatea companiilor aeriene au inceput deja sa includa noi rute. Anul acesta, companiile aeriene care ofera zboruri din Romania vor include destinatii populare printre romani, precum si destinatii noi nedescoperite. Companiile aeriene incurajeaza deja pasagerii sa-si rezerve biletele de avion, motivand ca astfel vor avea nu numai garantia preturilor mai mici, ci si mai mult timp la dispozitie pentru a pregati calatoria calm si fara griji", arata compania.Pandemia nu a schimbat semnificativ preferintele de calatorie ale romanilor. Analizand rezervarile, expertii eSky au evidentiat mai multe tari care vor fi in top primavara si vara aceasta "Cea mai populara in acest an este Spania, in special Madrid, Barcelona si Malaga - interesul pentru aceste destinatii a crescut constant pe parcursul lunilor martie si Aprilie. Italia se afla pe locul doi in topul destinatiilor alese de romani pentru acest sezon de vacanta. Roma, Parma si Catania sunt in fruntea listei oraselor italiene care vor fi vizitate de romani anul acesta. Trebuie mentionat totodata ca tarile din sudul Europei intentioneaza sa ridice restrictiile de calatorie la sfarsitul sezonului de primavara-vara pentru a incuraja turismul. Pe langa destinatiile din apropiere, romanii vor anul acesta sa viziteze Emiratele Arabe Unite, Dubai fiind cea mai cautata destinatie. Urmatoarele in clasament sunt Turcia, Grecia si Cipru, care urmeaza sa fie vizitate de turistii romani in Mai-August. Cele mai populare orase din Grecia sunt Atena, Preveza si Skiathos", precizeaza touroperatorul.In Turcia, topul este condus de Antalya, iar in ceea ce priveste Egipt - Hurghada si Cairo sunt printre cele mai populare destinatii. Larnaca, in Cipru, creste si ea in popularitate."Tarile exotice alese de romani la inceputul anului isi pierd din popularitate. Acum vedem o crestere mare a interesului pentru calatoriile in tarile din Europa. Incepand cu mijlocul lunii februarie, numarul rezervarilor pentru serviciile noastre a crescut constant. Cele mai mari cresteri au fost observate in Italia, Romania, Polonia si Marea Britanie", spune Marius Turbatu, Global Expansion Director eSky Group si managerul HUB-ului din Bucuresti.Sky Group este o agentie de turism online, lider in Europa Centrala si de Est si unul dintre cei mai importanti jucatori pe pietele din America de Sud.