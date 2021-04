Cum a ajuns Egiptul locul de vacanta preferat de romani. "Un cuplu plateste 600-700 de euro pentru o saptamana la 5 stele"

Egiptul, la jumatate de pret fata de Turcia

Egiptul, Grecia romanului, pe perioada de toamna-primavara

Cu numai cateva sute de euro, poti petrece o saptamana de rasfat la un hotel de 4 sau 5 stele all inclusive in Egipt, mai ales ca pe aceasta destinatie, concurenta este foarte mare intre toti turoperatorii din Romania, aproape fiecare dintre ei avand cate un charter in statiunile egiptene de la Marea Rosie."Egiptul incepuse din nou sa fie cautat, la un anumit nivel, pentru ca, de cativa ani, e redevenit o destinatie sigura si, in plus, turistii romani mergeau acolo, trei din patru anotimpuri, adica, toamna, iarna si primavara. Vara este insuportabil de cald in Egipt, temperaturile putand ajunge la 45 de grade in zona litoralului si la peste 50 de grade in zona unde se afla obiectivele turistice precum Valea Regilor sau Templul de la Karnak", a declarat Traian Badulescu, consultant in turism Agentiile de turism au observat ca, la sfarsitul toamnei, majoritatea destinatiilor sunt inchise. Iar iarna, turistii cauta destinatii calde precum Egipt, Dubai si Tenerife, care sunt mai apropiate si apoi destinatiile exotice."Dintre toate acestea, Egiptul nu a fost pe lista galbena si este si una dintre cele mai ieftine destinatii, astfel ca, devine foarte atractiva pentru o categorie larga de romani. Din acest motiv, cand se intorc din Egipt, romanii nu trebuie sa stea in carantina, autoritatile de acolo cerand doar test PCR", mai spune Badulescu.Potrivit consultantului de turism, au contat foarte mult si preturile. Egiptul fiind aproape la jumatate ca pret fata de Turcia."In Egipt, un cuplu plateste intre 600-700 de euro si maximum 1.500 de euro pentru o saptamana la 5 stele, in timp ce in Turcia, pentru 4 stele trebuie sa platesti de la 1.500-2.000 de euro in sus. A contat foarte mult si faptul ca romanii cauta all inclusive. Si fiind una dintre putinele destinatii deschise si cu servicii de calitate, a contat foarte mult", a mai spus Badulescu.Iar in ultimele doua luni, cand au aparut primele semne pozitive legate de inceputul terminarii pandemiei, ofertele pentru Egipt s-au dezvoltat exponential. Acum, agentiile de turism au charter catre Egipt din fiecare mare oras din Romania."Egiptul a fost o destinatie contant deschisa, astfel ca, de la o cerere mai timida, in lunile de toamna - iarna, a explodat in perioada Pastelui. Acest fapt arata ca romanul isi doreste sa calatoreasca. Si apropo, in momentul de fata, numarul cel mai mare de turisti din Egipt este al romanilor si vor urma rusii. Diferenta este ca Rusia nu avea curse charter si trebuiau sa faca numite conexiuni prin Turcia", a mai spus consultantul in turism.Daca anul trecut, putem spune ca erau chartere catre Egipt din doar doua orase, Bucuresti si Cluj, anul acesta, deja fiecare mare oras din romania are propriul charter catre nordul Africii."Nici pe Turcia nu au fost atatea chartere in cea mai buna perioada a ei, cum sunt acum pe Egipt. De asta spun ca, Egiptul este Grecia romanului pe perioada de toamna-primavara. Este una dintre cele mai acerbe concurente pentru Turcia din punctul nostru de vedere pentru ca are servicii de inalta calitate si sunt si mult mai ieftine", a afirmat Badulescu.Egiptul are si norocul de a avea o civilizatie antica foarte cunoscuta si extrem de atragatoare."Cine nu ar vrea sa vada mumiile din Valea Regilor sau piramidele sau Templul de la Karnak. Cum sa ratezi ocazia sa faci o croaziera pe Nil pana la Answan sau sa vezi Muzeul de Egiptologie din Cairo? Pe cand in Antalya nu prea ai multe obiective la fel de atracative. Iar cei care merg in Antalya merg sa viziteze, ci sa se relaxeze si sa se deconecteze de tot", ne-a mai declarat expertul in turism.Cu toate acestea, crede ca, la vara , si destinatiile mediteraneeneisi vor reveni, pentru ca, de obicei, romanii cauta sa mearga aproape de casa. Si chiar daca nu va avea un grad de ocupare asa mare precum de Paste, consultantul crede ca si pe vara, Egiptul va fi in continuare atractiv mai ales prin prisma preturilor practicate.