Turismul rural a fost marele castigator al anului 2020, avand in vedere ca restul sectoarelor din aceasta industrie au incasat o lovitura grea. Cu toate acestea, in acest sector, si mai marii castigatori au fost cei cu pensiuni neinregistrate, care au facut evaziune, spune consultantul in turism Traian Badulescu.

Acesta afirma ca, la nivel national, capacitatea de cazare, de la cele mai mici pana la cele mai mari unitati, este de aproape 400.000 de locuri. Dintre acestea, specialistul estimeaza ca undeva la 50.000 se afla in turismul rural si sunt nefiscalizate.

Intrebat de aceasta problema, la un eveniment despre turismul rural, secretarul de stat pe turism Razvan Pirjol nu a dorit sa raspunda intrebarilor Ziare.com, catalogand intrebarile drept "neavenite".

Pe de alta parte, Badulescu face un calcul si estimeaza ca la un pret mediu de 80 de lei pe camera, daca in toata aceasta perioada de pandemie toate cele 50.000 de camere au fost ocupate macar 30 de zile, suma nefiscalizata care a s-a dus "la negru" se ridica la 120 de milioane de lei.

Turistii sunt complici la infractiune

"Atentie, aici nu vorbim de unitati de cazare care fac parte din asociatii, patronate si alte organizatii precum A.N.T.R.E.C., ci de cazari clandestine, daca le putem spune asa. In cazul acestor pensiuni si apartamente, turistii sunt complici la infractiune, pentru ca aleg sa nu ceara bon si, mai mult, acestia fac si recomandari prietenilor, perpetuand evaziunea fiscala la nivel national", a declarat consultantul in turism.

Ads

Potrivit specialistului, "infratirea la evaziune" are o explicatie, dar tot nu este o scuza. "Imediat dupa ce am stat in izolare timp de doua luni, lumea a dorit cu orice pret sa iasa sa se plimbe. Teama ca ar putea intra din nou in izolare si ca nu vor apuca sa se relaxeze i-a facut sa se indrepte catre primele structuri de cazare pe care le-au gasit online. Asa s-a ajuns la un turism nefiscalizat destul de mare", mai spus Badulescu.

Agentiile de turism inca mai merg pe stilul clasic de a face afaceri, cel offline, si nu mai sunt atat de la indemana turistilor, mai ales al celor tineri care sunt obsedati de rapiditate.

"In plus, la agentiile de turism nu vei gasi niciodata a stuctura de cazare neinregistrata la ministerul Turismului, pentru ca agentia respectiva si-ar putea pierde licenta. Dar alte platforme care nu au sediu in Romania sau spun ca nu fac turism, ci doar promovare, nu au nicio problema in a permite structurilor neautorizate sa faca turism", a mai spus expertul.

Regulile de siguranta nu sunt respectate

Acesta afirma ca preturile mai mici ale evazionistilor sunt mult mai atragatoare pentru turistii fara pretentii. "Au preturi ceva mai joase, pentru ca nici nu au costuri crescute, cu implementarea masurilor de siguranta. Asa ca daca mergi la o astfel de pensiune, mergi pe riscul tau. Ca pensiune autorizata trebuie sa respecti anumite reguli care tin de siguranta turistului. Pe cand, la celelalte, nu se pune problema de asa ceva", a mai declarat Badulescu.

Consultantul in turism este de parere ca este nevoie de un val de controale inopinate pentru a-i gasi pe cei care fac evaziune, dar de asemenea crede ca, la nivel local, autoritatile cunosc situatia, si slabe sanse de izbanda.