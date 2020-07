Ghid de vacanta in Grecia. Ce reguli trebuie sa respecti si care sunt amenzile pe care le poti primi

Situri arheologice si muzee

Reguli la terase

Amenzi in Grecia

La hotel: curatenie si alte cerinte

Reguli pe plajele private si amenajate

Pe feribot

Inchirierea de masini

In magazine, la cumparaturi

Numere de telefon utile

Siturile arheologice si muzeele permit intrarea unui numar fix de vizitatori pe ora, asa ca nu va enervati pe situatie, mai ales ca decizia de limitare a accesului. Este pentru siguranta voastra. Li se recomanda vizitatorilor sa foloseasca masca, sa foloseasca igienizant sanitar si sa pastreze distanta. In muzee, purtarea mastii este obligatorie. In cazul in care turistii doresc sa faca vizite culturale sunt incurajati sa achizitioneze biletele online. Distanta minima intre turisti trebuie sa fie de 2 metri.Siturile arheologice si-au marit programul de vizita pe timp de vara (8.00-20.00) pentru a evita formarea aglomeratiilor. Acestea vor avea demarcate rute specifice, iar intrarea si iesirea vor fi separate prin panouri de plexiglas.Potrivit cerintelor guvernului elen, proprietarii localurilor trebuie sa aseze mesele doar afara si pe terase semi-inchise, la o distanta de siguranta intre ele. Astfel ca fiecare client va trebui sa aiba un spatiu de cel putin un metru patrat daca masa este in aer liber, si de 2,2 metri patrati, daca masa este in spatiu inchis. Numarul maxim de persoane care pot sta la o masa este de sase, exceptie de la aceasta regula facand familiile cu copii mici. Angajatii teraselor si restaurantelor sunt obligati sa poarte masca, in timp ce clientilor le este recomandat sa o poarte, potrivit Greece Health First Daca turistului i se solicita documentul PLF (Passenger Locator Form) si nu-l prezinta, acesta este pasibil de o amenda de 500 de euro, potrivit eKathimerini.com Daca turistul este prins fara masca va fi amendat cu 150 de euro.In schimb, pentru vitezomani, amenzile sunt si mai dure. Astfel, pentru cei care sunt prinsi cu o viteza de pana la 20 km/h peste limita, amenda este de doar 40 de euro. Cei care circula cu peste 130 km/h pe autostrazile Greciei vor primi o amenda de 350 de euro si se vor alege si cu permisul suspendat pentru 60 de zile.Aceeasi pedeapsa se aplica pentru viteze de peste 120 de km/h pe restul drumurilor din Grecia.Daca turistul este prins la volan cu o alcoolemie de peste 0,60 mg/l, amenda este de 1.200 de euro, acestuia i se retine permisul pentru 180 de zile si i se aplica o pedeapsa cu inchisoarea de minimum doua luni.Daca nu se poarta centura, amenda este de 350 de euro si se retrage permisul pentru 10 zile. Parcarea ilegala se pedepseste cu o amenda de 80 de euro, retinerea pentru 10 zile a permisului si confiscarea numerelor de inmatriculare pentru 10 zile.In cazul in care in masina este descoperit un detector de radar, amenda este de 2.000 de euro, permisul se retine pentru 30 de zile, iar numerele de inmatriculare sunt confiscate pentru 60 de zile.Curatenia va fi facuta mai rar decat in cazurile obisnuite, astfel ca, schimbarea cearsafurilor si a prosoapelor va fi facuta numai la cererea turistului. Dupa cazare, turistii sunt incurajati sa caute informatiile care le spun cand a fost ultima oara curatata si dezinfectata camera.Hotelierii au la dispozitie doua metode prin care pot curata camerele. Fie o fac in modul obisnuit si le lasa nefolosite 24 de ore, apoi le pun la dispozitia turistilor, fie curata si dezinfecteaza cu un aparat cu aburi, raze UV sau alte astfel de echipamente. De asemenea, hotelurilor li s-a recomandat sa nu mai foloseasca obiecte decorative, iar cele reutilizabile precum revistele vor fi retrase de tot.Toate hotelurile sunt obligate sa aiba asa numitele camere de carantina folosite pentru turistii care prezinta simptome de infectare cu coronavirus.Astfel ca hotelurile care au pana in 10 camere sunt obligate sa aiba o camera de carantina, cele de pana in 50 de camere - minimum doua camere de carantina, iar cele de peste 50 de camere vor trebui sa aloce minim 3% din capacitatea de cazare pentru carantinare.La cazare, turistii sunt incurajati sa ceara informatii despre politica hotelului in cazul incidentelor care implica COVID-19, despre spitale si farmacii din zona, iar reprezentantii hotelurilor sunt sfatuiti sa le prezinte clientilor brosuri printate cu instructiunile sanitare scrise in limba engleza, franceza sau germana.Pe plajele private sau amenajate se accepta un numar maxim de 40 de personae pe 1.000 mp, iar la intrare si iesire vor fi numarate pentru a se asigura ca se respecta regulile de siguranta sanitara. O distanta minima de 4 metri trebuie pastrata intre umbrelele individuale care vor acoperi doua sezlonguri. Regula nu se aplica familiilor cu copii.Plasarea unui prosop deasupra sezlongului este obligatorie, fiind considerata obligatia utilizatorului. Angajatii plajelor private si beach club-urilor sunt obligati sa dezinfecteze sezlongurile si scaunele dupa fiecare folosire.Alcoolul poate fi vandut in continuare dar nu poate fi consumat la la bar, masura fiind luata pentru a preveni aglomerarea.Feriboturile vor calatori la o capacitate maxima de 60%. Atentie! Aceasta masura se refera la capacitatea legata de pasageri, nu de masini. Daca feribotul este cu cabine la bord, atunci capacitatea maxima folosita va trebui sa fie de 65%.Pasagerilor li se va masura temperatura la urcare si vor trebui sa raspunda si la o serie de intrebari. In interiorul vaporului, pasagerii vor trebui sa pastreze o distanta de minimum 1,5 metri. Folosirea mastii la bord este obligatorie.Masinile care sunt date spre inchiriere vor trebui dezinfectate. Mai mult, numarul pasagerilor a fost restrictionat la 2 persoane pentru o masina de 5 locuri (sofer plus un pasager), 3 persoane in masinile de 6-7 locuri (soferul plus alte doua persoane), 4 persoane in masinile de 8-9 locuri. Aceste restrictii nu se aplica familiilor cu copii mici.Regula de la muzee se aplica si in magazine. In cele de mai putin de 20 mp nu vor intra mai mult de 4 persoane o data, inclusiv angajatii. In magazinele cu spatii cuprinse intre 20 si 100 mp nu intra mai mult de 4 persoane plus una pentru fiecare 10 mp in plus. Magazinele peste 100 mp pot gazdui maximum 12 persoane, plus o persoana pentru fiecare 15 mp in plus. Se impune pastrarea distanei de 1,5 metri si purtarea mastii.De asemena, autoritatile elene au anuntat ca turistii care au reclamatii de facut la adresa agentilor economici care nu respecta regulile pot suna la numarul unic 1572, care apartine de Ministerul Turismului.In cazul in care exista intrebari sau nelamuriri legate de COVID-19 turistii pot apela numarul unic 1135.