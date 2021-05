Cum poti sa vezi intreaga Europa calatorind ieftin cu trenul. Numarul tarilor de vizitat in conditii civilizate

Cum se foloseste Interrail

Acest lucuru poate fi realizat prin intermediul unui abonament care este valabil pe mai toate companiile de transport feroviar de stat din Europa. Interrail este o legitimatie de calatorie nominala si este valabila numai insotita de pasaport sau un act de identitate. Legitimatia este disponibila si in Romania, in diferita variante.Cu Interrail Global Pass se poate calatori in toata Europa, optand pentru varianta flexibila (utilizare 4 zile din 1 luna de valabilitate, 5 zile din 1 luna de valabilitate, 7 zile din 1 luna valabilitate, 10 zile din 2 luni de valabilitate, 15 zile din 2 luni de valabilitate) sau pentru varianta continua (utilizare 15 zile continuu, 22 zile continuu, 1 luna de zile continuu, 2 luni de zile continuu, 3 luni de zile continuu).Tarile in care este valabil Interrail Global Pass-ul sunt: Austria, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia , Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Muntenegru, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria.Interrail Global Pass este valabil si in tara de resedinta doar pentru o calatorie dus-intors. Participa de asemenea si compania maritima ATTICA Group pentru traversarea maritima intre Grecia si Italia.Mai jos aveti si o lista de preturi pentru InterrailAici apare si partea usor birocratica a biletului de tren pentru ca va trebui sa faceti mai multe operatiuni pentru a nu avea probleme cu controlorii de trenuri din diferite state europene.Inainte de prima deplasare din zi, inregistreaza intotdeauna data calatoriei in Travel Calendar (doar pentru Flexi Pass). Travel Calendar este imprimat pe Pass, care este atasat pe Pass Cover.Inainte de a te urca in fiecare tren, autobuz sau feribot nou, inregistreaza detaliile deplasarii in aplicatia Rail Planner sau in sectiunea My Trip incluse in Pass Cover. Daca nu mai ai loc, poti descarca linii suplimentare de AICI! Foloseste intotdeauna un stilou care nu poate fi sters (nu un creion) pentru a-ti inregistra data in Travel Calendar si/sau deplasarile in sectiunea My Trip. Dupa ce inregistrezi data in Travel Calendar, nu o mai poti schimba.Pentru verificarea biletului, tine intotdeauna la indemana Pass-ul si pasaportul (sau buletinul de identitate). Iti inregistrezi detaliile deplasarii in aplicatia Rail Planner. Atunci nu uita sa iti prezinti si telefonul mobil.Inainte de prima deplasare din zi, inregistreaza intotdeauna data calatoriei in Travel Calendar (doar pentru Flexi Pass).Travel Calendar este imprimat pe Pass, care este atasat pe Pass Cover.Permisele Interrail Pass sunt clasificate in functie de tarile in care sunt valabile, respectiv tipul si perioada de valabilitate. Daca doresti sa pleci intr-o deplasare care nu este acoperita integral de Interrail Pass, va trebui sa cumperi un bilet pentru acel segment al deplasarii, la tarif normal.Iti poti incepe calatoria dupa ora 00:00 a primei zile de valabilitate, iar ultima calatorie trebuie finalizata pana la miezul noptii (24:00) a ultimei zile de valabilitate. In mod similar, zilele de calatorie pentru permisele Flexi Pass sunt calculate de la miezul noptii pana la miezul noptii.Permisele Pass pentru clasa I sunt valabile si pentru vagoanele de clasa a II-a, dar permisele Pass pentru clasa a II-a nu sunt valabile pentru calatoriile in vagoane de clasa I.Nu se fac rambursari pentru detinatorii de Pass pentru clasa I care calatoresc la clasa a II-a.