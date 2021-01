Fenomenul Maldive: Cum au ajuns excursiile exotice mai ieftine decat o vacanta in Romania

Maldive a ramas deschisa pentru romani

Astfel ca, in momentul de fata, o vacanta in Maldive a ajuns sa coste cel putin 999 de euro sau 1.099 de euro, excursie cuprinzand o vacanta de 7 zile - 6 nopti pe unul dintre atolurile din Oceanul Indian.In pachet ai inclus transferul de la aeroport pana la hotel, dus-intors, micul dejun, bagajul de cala si un bagaj de mana.Daca vrei sa mergi in Poiana Brasov, la 4 stele, un pret mediu este de 700 de lei pe noapte, preturile variind de la 450 de lei pana la 1000 - 1.100 de lei pe noapte. In pret ai inclus, micul dejun, dar vii cu cate bagaje vrei tu.Pana in Maldive, drumul poate dura intre 10 si 14 ore, in functie de operatorul aerian ales.Pana in Poiana Brasov, drumul poate dura intre 3 si 7 ore, in functie de data si ora la care alegi sa pleci. Problema este ca intr-o destinatie ajungi la cateva mii de kilometri, in Oceanul Indian, exotic , pe cand in destinatia din Romania, ajungi intr-un loc plin de zapada, peisaje frumoase, inghesuiala, si preturi ceva mai mari decat in Maldive. Depinde de gusturi."Maldive este si una dintre putinele destinatii exotice deschise si nici nu are prea multe restrictii, cer doar un test COVID negativ . Pe de alta parte, ai Bora Bora, Tenerife si Thailanda sunt toate inchise. Mai mult, este o destinatie exotica in Oceanul Indian si cand vorbesti de exotic spui Maldive", spune Traian Badulescu.Avand in vedere ca a prins foarte bine de sarbatori, era clar ca acest trend va continua pana in luna martie. Din acest motiv, turistii vor merge acolo in in tot sezonul nostru de iarna si inceput de martie."Mai mult, a contat foarte mult ca pana acolo cursele sunt operate cu curse charter, contand foarte mult sa ai o cursa directa. De asemenea, conteaza ca si serviciile sunt de calitate. Spre exemplu. In Zanzibar au mai fost probleme, dar despre Maldive nu s-a plans nimeni sau are o rata de plangeri foarte mica. Este cel mai bun pret raport calitate pret de pe piata, in momentul acesta. Avand in vedere ca acolo ai inclus si biletul de avion pentru o distanta foarte mare, ai cazare de calitate la 4 stele", a mai spus Badulescu.Operatorii au si negociat foarte bine cu hotelurile, au si multe zboruri si si-au permis sa ofere excursiile la astfel de preturi."A devenit accesibila la nivel de Antalya, resorturi de 5 stele de lux , dar totusi vorbim de Maldive. Este mult mai exotic, mult mai departe. Iar cu 2.500 de euro, un cuplu poate merge intr-o vacanta de neuitat", a mai spus Badulescu.Pe de alta parte nu putem exclude si faptul ca sunt si oferte ale turoperatorilor care ofera excursii in Maldive care trec de 4.000 de euro, acelea facand parte din ofertele premium.