Noi clarificari pe tema tichetelor de vacanta nevalorificate: "Incercam sa eliberam vouchere compensatorii, ca alternativa la rambursare"

Pirjol a vorbit mai ales despre posibilitatea rambursarii voucherelor de vacanta catre beneficiari, dupa anularea serviciilor unice de calatorie sau a pachetelor de servicii turistice achitate in avans, ca urmare a situatiei extraordinare provocate de pandemia SARS-CoV-2.Tema a fost aprins discutata in Romania in ultimele zile dupa o serie de declaratii facute de Razvan Pirjol reporterilor Ziare.com "In cazul in care aceste tichete de vacanta nu au putut fi utilizate sau au fost incasate de catre o agentie, iar turistul nu a putut sa isi indeplineasa sejurul din motive independente de el, acesta, sub o forma sau alta, trebuie sa poata fi rambursat. Insa, el nu poate pretinde bani cash in contravaloarea lor. In momentul emiterii voucherelor de vacanta, legiuitorul a avut un gand foarte clar, respectiv, ca este un stimul pentru turismul intern, un beneficiu in plus acordat angajatului, dar beneficiarul, sub nicio forma, nu le poate transforma in lichiditate. Ceea ce incercam acum este sa eliberam vouchere compensatorii, ca alternativa la rambursare. Acest lucru se aplica doar pentru voucherele emise pana in prezent, care erau pe suport de hartie. De anul acesta, ele sunt in format electronic si, prin urmare, este mult mai usor sa recreditezi emitatorul, care sa elibereze un nou voucher de vacanta", a declarat Emil-Razvan Pirjol in cadrul emisiunii De asemenea, secretarul de stat a vorbit despre posibilitatea pastrarii voucherelor de vacanta, ca masura pentru stimularea turismului intern."Au fost discutii pentru anul acesta, stim foarte bine ca ele se emit si se continua. Totodata, ele sunt in discutie, evident, in functie de previziunile bugetare, pentru urmatorii ani. In acest sens, exista un dialog pertinent intre operatori si autoritati. Personal, cred ca este ceva absolut benefic pentru turismul intern. Va trebui sa vedem, din punct de vedere bugetar, cum reusim sa sustinem aceste vouchere de vacanta", a mai declarat Emil-Razvan Pirjol la TVR.